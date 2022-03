La serie dei Huawei P30, pur non essendo più in prima linea, continua a funzionare molto bene nelle mani di tanti utenti in tutto il mondo. Come riportato da ‘huaweicentral.com‘, solo di recente alcuni proprietari hanno segnato il problema della scheda SIM, che non viene più riconosciuta nel secondo slot. Al giorno d’oggi, sono tanti ad usare almeno due schede SIM, entrambe fondamentali nel quotidiano. Pertanto, il problema risulta molto irritante per diversi utenti (il primo slot pare funzionare senza problemi, è il secondo a creare scompiglio).

Nel frattempo, diversi utenti hanno provato a rimuovere e reinstallare la scheda SIM nel secondo slot: la scheda viene riconosciuta per qualche minuto e poi scompare nuovamente. Dopo varie discussioni sul forum ufficiale del produttore cinese, uno dei moderatori ha affermati che presto il problema potrebbe anche essere risolto (non ci sono indicazioni temporali a corredo, né tanto meno la conferma assoluta che sarà effettivamente così). Il moderatore ha precisato che potrebbero esserci vari motivi alla base del disturbo che ha colpito alcuni Huawei P30: potreste provare a riavviare il dispositivo, a reinserire la SIM, fare un check sulle condizioni della carta, che potrebbe essere danneggiata, oppure provare ad inserire altre SIM per capire se il problema viene riproposto.

Se il disguido persiste, bisognerà portare il Huawei P30 al centro di assistenza autorizzato più vicino, ricordandosi prima di eseguire un backup dei dati importanti (compresi quelli delle app social, per non perdere le proprie configurazioni). Speriamo non siano poi tanti gli utenti ad avere problemi di questo genere con il proprio Huawei P30, che resta un grande dispositivo, probabilmente l’ultimo vero successo commerciale dell’OEM cinese nel pre-ban USA, evento che ha un po’ cambiato le carte in tavola, come molti di voi ricorderanno.

Continua a leggere su optimagazine.com