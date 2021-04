Sono incoraggianti ed interessanti le ultime novità trapelate online per quanto concerne la serie Huawei P30, considerando il fatto che anche questi dispositivi dovrebbero risultare compatibili con HarmonyOS. Non abbiamo ancora una presa di posizione ufficiale e definitiva da parte del produttore asiatico sotto questo punto di vista, ma le indicazioni di oggi 12 aprile lasciano effettivamente ben sperare. Cerchiamo di fare il punto della situazione, dunque, dopo aver esaminato pochi giorni fa sul nostro magazine le migliori offerte per questi prodotti.

Il matrimonio tra Huawei P30 ed HarmonyOS si farà

Come stanno le cose stamane? Le ultime indicazioni in merito ci sono arrivate direttamente da Huawei Central, secondo cui l’intenzione del brand resta quella di aprire questo programma incentrato su HarmonyOS con prima la beta interna. Quest’ultima, verrà messa a disposizione in primis sui dispositivi delle serie Huawei Mate X2, Mate 40 e P40. Una volta completato questo step, a quanto pare, potrebbero aprirsi scenari interessanti anche per chi si ritrova con un Huawei P30.

A tal proposito, pare che il colosso cinese abbia iniziato a testare altri modelli per valutare l’eventuale compatibilità con HarmonyOS. Provando a scendere maggiormente in dettagli, non conosciamo tutti i telefoni ad oggi inclusi nel suddetto programma, ma ci sono alcune nuove informazioni provenienti da un affidabile informatore che appare molto credibile all’interno del social network Weibo, secondo cui HarmonyOS arriverà effettivamente sui dispositivi Huawei P30 nel corso dei prossimi mesi.

Stando alle ultime informazioni raccolte sotto questo punto di vista, pare che le ultime modifiche siano apparse sui modelli cinesi legati alla famiglia Huawei P30 Pro in seguito al rilascio del recente aggiornamento del software con patch di sicurezza di febbraio 2020. Staremo a vedere se le cose andranno effettivamente così, o se al contrario assisteremo a qualche passo indietro.