Tra le 5 serie cancellate da ABC in questo finale di stagione tv c’è anche l’apprezzato legal drama For Life, prodotto dal rapper 50 Cent e ispirato alla vera storia di Isaac Wright Jr., uomo di colore ingiustamente condannato all’ergastolo per droga, ma capace di ribaltare la sua sentenza dopo 7 anni in carcere studiando legge e diventando avvocato (ora è candidato a sindaco di New York City nelle elezioni 2021).

La storia di Wright Jr. è diventata la serie tv For Life, che in due stagioni ha portato in scena il suo caso giudiziario col personaggio fittizio di Aaron Wallace, interpretato da Nicholas Pinnock. Il calo di ascolti della seconda stagione, terminata a febbraio scorso e rivelatasi la serie dal riscontro più basso della rete (1,7 milioni di spettatori in media), ha spinto ABC a non rinnovarla ulteriormente, nonostante l’accoglienza positiva ricevuta dalla critica e il dibattito che è stata capace di suscitare sui social per il tema sempre attuale delle distorsioni e discriminazioni del sistema giudiziario americano.

Il protagonista di For Life ha confermato che la cancellazione è frutto delle valutazioni di ABC sul mero dato auditel, intervenendo su Twitter dopo l’annuncio del mancato rinnovo per difendere la rete dalle critiche del pubblico della serie. Una serie che ha fatto meglio in streaming su Hulu che su ABC, evidentemente poco adatta alla tv generalista.

Non sono affatto amareggiato con la ABC per non aver rinnovato For Life per una terza stagione. La ABC non è stata altro che di supporto al nostro spettacolo e lo ha sostenuto fin dall’inizio. Quindi non vi lascerò parlare male di loro. Posso dirvi in prima persona quanto sono stati fantastici per me e per il nostro spettacolo. Purtroppo, il numero di spettatori in diretta non rifletteva ed eguagliava l’attenzione dei social media. I numeri dello streaming erano davvero buoni, ma questo non si adatta al modello di uno spettacolo generalista.

L’attore ha ringraziato ABC per le “due stagioni davvero potenti” di For Life e per aver dato vita ad uno spettacolo così impegnativo ed importante. Ora For Life potrebbe per trovare un’altra casa: ABC Signature, lo studio di produzione che ha realizzato lo spettacolo, intende valutare le offerte di potenziali pretendenti per il format, come conferma Pinnock.

Se riusciamo a procurarci un’altra casa… posso promettervi che continueremo a fare uno spettacolo che è oltremodo degno del vostro tempo e impegno.

… and to our show. Sadly, the live audience numbers didn’t reflect and equal the social media reaction. The catch up numbers were really good but that just doesn’t fit the model of a network show as they’re not a streamer. If we do manage to secure another home for FL… — Nicholas Pinnock (@nicholaspinnock) May 15, 2021

Sony Pictures TV, che co-produce la serie drammatica con ABC Signature, dovrebbe ora piazzare una terza stagione di For Life su un’altra emittente o distributore streaming. L’ipotesi più probabile è che sia Hulu a salvare la serie dalla cancellazione: il legal drama ha infatti ottenuto ottimi risultati sul servizio di streaming, che ha rilasciato gli episodi delle prime due stagioni il giorno dopo la messa in onda televisiva.

… by Isaac Wright’s life to highlight the injustices of corrupt and deep systemic structures to educate and move you while entertaining and being socially conscious. I am highly committed to doing all I can and more to provide the best performances I can for you all. — Nicholas Pinnock (@nicholaspinnock) May 15, 2021

… Thanks go to @ABCNetwork for two really powerful seasons and for giving us life to explore this journey and a home for an audience to visit us in. Here’s hoping what we did together will give us a S3 in another worthy new home for people to go further with us. 👊🏾💥🙏🏾💙 — Nicholas Pinnock (@nicholaspinnock) May 15, 2021

In Italia la serie è andata in onda in chiaro su Rai4.