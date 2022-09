Giunge al termine Faster Than Fear: il finale della prima stagione della serie va in onda su Rai4 il 19 settembre, in prima serata, ed è già disponibile in box set su Raiplay insieme a tutti gli altri episodi.

Il thriller tedesco Faster Than Fear racconta in sei episodi la caccia all’uomo di una giovane detective dal passato traumatico: quando temibile criminale André Haffner evade da un istituto psichiatrico, la poliziotta Sunny Becker, appena tornata in servizio dopo un congedo medico di sei settimane, si unisce alla squadra sulle sue tracce, ma il passato che la lega al ricercato pone una serie di ostacoli al suo lavoro.

La programmazione di Faster Than Fear, partita lo scorso 5 settembre, si conclude con gli ultimi due episodi il 19 settembre, in prima visione assoluta e in prima serata sul canale 21 del digitale terrestre.

Nel quinto episodio di Faster Than Fear, dal titolo Caccia all’uomo, emergono nuove rivelazioni sulla storia familiare del ricercato, che intanto riesce nuovamente a seminare la polizia.

Marcel porta André in una vecchia fabbrica di armi della Repubblica Democratica Tedesca, e capisce che André è il padre. André richiede che gli venga restituito il passaporto spedendolo a una paziente della madre, Marianne. Johanna scopre che Marianne assiste alcuni pazienti che risiedono nel palazzi sul Lago Neustädt. La squadra perquisisce il palazzo e Sunny e Kuba trovano André, il quale riesce a fuggire, ma viene finalmente arrestato e interrogato. Ma non vuol dire dove si trovi Marcel. Sunny, che aveva accusato Ralf di averla stuprata, viene sconfessata in modo inconfutabile.

Il sesto ed ultimo episodio di Faster Than Fear, intitolato Libertà, vedrà un confronto diretto tra il fuggitivo e la protagonista, ma il finale riserva una nuova scoperta.

Sunny mette alle strette Nora, convinta che abbia divulgato a qualcuno le sue condizioni. Nora nega, ma Sunny scopre una telecamera nascosta. Marianne viene portata da André per convincerlo a rivelare dov’è nascosto Marcel. Inutilmente. André parlerà solo con Sunny. Al termine del loro incontro accetta di portarli dove si trova Marcel. Si rivela una trappola. Sunny ha capito finalmente chi è lo stupratore.

Faster Than Fear è disponibile gratuitamente in streaming su Raiplay con tutti i 6 episodi della prima stagione.

