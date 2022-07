Col finale di Departure 2 termina la programmazione del mistery drama anglo-canadese su Rai4: il canale 21 del digitale terrestre, negli ultimi due mesi, ha trasmesso entrambe le stagioni della serie di Peacock/NBC Universal diretta da TJ Scott.

Il finale di Departure 2 è composto dagli episodi 5 e 6, in onda in prima serata su Rai4 mercoledì 13 luglio, che chiudono il caso dell’incidente verificatosi su un treno automatizzato ad alta velocità in viaggio a Chicago da Toronto e trasformatosi nella caccia a un fuggitivo.

Ecco le trame dei due episodi del finale di Departure 2, intitolati rispettivamente Non Calpestarmi e Il Secondo Uomo, in onda dalle 21.20 in prima visione su Rai4.

Kendra e l’agente Hunter trovano le prove di una cospirazione più ampia del previsto. Un confronto lascia Kendra scossa. Mentre il caso si chiude, Kendra sente che manca ancora un pezzo del puzzle ed è determinata a scoprire quale sia.

Il finale di Departure 2 non rappresenta la conclusione della serie: nel 2021, infatti, è stato ufficializzato il rinnovo del thriller per una terza stagione, con l’annuncio dell’ingresso di Eric McCormack nel cast. Departure 3 ha già debuttato su Peacock, che ne ha distribuito gratuitamente la première di stagione. Al momento non è prevista la programmazione della terza stagione in chiaro su Rai4: dal prossimo mercoledì, infatti, la serie lascerà spazio ad alcuni film. Departure resta disponibile con le prime due stagioni anche in streaming gratuito nel catalogo di Raiplay.

