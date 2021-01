Parte For Life su Rai4: dal 14 gennaio il canale 21 del digitale terrestre dedicherà la prima serata del giovedì alla prima visione assoluta legal drama creato dallo sceneggiatore di Senza Traccia Hank Steinberg e prodotto dal rapper e attore 50 Cent, al secolo Curtis Jackson.

For Life su Rai4 è la drammatica storia di Aaron Wallace, ex gestore di un nightclub che finisce in carcere per coprire uno dei suoi migliori amici. Accusato di traffico di stupefacenti e condannato all’ergastolo senza possibilità di appello, Wallace cerca di adattarsi alla vita da recluso studiando giurisprudenza: il suo scopo è conseguire l’abilitazione professionale da avvocato per far riaprire il proprio caso, presentando le prove che possano scagionarlo. Ma il tortuoso percorso verso la libertà diventa anche un’esperienza umana potente, quando Wallace inizia a studiare i casi dei suoi compagni di cella per aiutarli nella difesa. Fuori, intanto, la vita va avanti senza di lui: sua moglie prova ad andare avanti intraprendendo una relazione col migliore amico di Wallace, mentre sua figlia che crede all’innocenza del padre spera di poterlo un giorno riabbracciare da uomo libero.

Il protagonista di For Life su Rai4 è Nicholas Pinnock, già nella serie horror/thriller Fortitude e nella versione inglese dell’antologia Criminal di Netflix. Nel cast anche Indira Varma (Il Trono di Spade, Carnival Row), Mary Stuart Masterson (Blindspot, NCIS) e Joy Bryant (Rosewood). Anche il produttore 50 Cent ha un ruolo nella serie, nei panni del carcerato Cassius Dawkins.

Liberamente ispirata alla storia vera di Isaac Wright Jr., che è stato consulente per la realizzazione della serie, For Life su Rai4 è un intenso racconto del clamoroso errore giudiziario avvenuto nel 1989: Wright Jr. venne ingiustamente arrestato con l’accusa di narcotraffico nel New Jersey e trascorse sette lunghi anni recluso in un carcere di massima sicurezza, ma studiò legge in cella per portare avanti la sua battaglia di verità e ribaltare le sentenze ingiuste dei suoi compagni. Con il suo lavoro scovò un giro di corruzione e droga che coinvolgeva perfino il procuratore capo della contea che sosteneva l’accusa.













For Life su Rai4 si inserisce nel filone del legal drama ma anche della saga carceraria, la sua forza sta nel fatto di raccontare una storia vera emblematica dei vizi e dei difetti di un sistema giudiziario chiaramente sbilanciato e iniquo quando si tratta di giudicare le persone di colore.

Il creatore della sere Hank Steinberg ha definito “un grande onore lavorare con Isaac Wright Jr. e Curtis ‘50 Cent’ Jackson“: lo scopo era “creare una serie che, attraverso il prisma dell’esperienza di Isaac nel nostro difficile sistema giudiziario penale, fosse in grado di evidenziare la disuguaglianza razziale che affligge questo paese“.

Stasera alle 21:20 i primi 2 episodi della serie in 1^ visione assoluta #ForLife. La storia di un un uomo condannato ingiustamente che, riuscito a diventare avvocato, inizia ad occuparsi dei casi di altri detenuti mentre cerca di ribaltare la propria sentenza pic.twitter.com/gYJTDE82h7 — Rai4 (@RaiQuattro) January 14, 2021

Tra le serie più viste negli Stati Uniti nel 2020, è stata subito rinnovata per una seconda stagione uscita lo stesso anno. For Life su Rai4 va in onda con due episodi (13 in totale) ogni giovedì in prima tv assoluta.