Ci sono diversi spunti interessanti che possiamo prendere in esame oggi 15 maggio, a proposito del nuovo aggiornamento che sta vedendo la luce in queste ore per la serie Huawei Mate 20. In linea con quanto abbiamo riportato ad inizio mese a proposito di Mate 20 Lite, infatti, il produttore asiatico ha dato ufficialmente il via alla distribuzione del nuovo aggiornamento di marzo per tutti coloro che si ritrovano con un prodotto di questa famiglia. Proviamo a capire insieme di cosa si tratti.

Le novità previste per Huawei Mate 20 con l’aggiornamento di marzo

La conferma sulla disponibilità della nuova patch per Huawei Mate 20 ci arriva direttamente da Huawei Central, secondo cui sono previste ottimizzazioni varie per questi device una volta portata a termine l’installazione in questione. Va detto che, in questo periodo, gli utenti che si ritrovano con un Huawei Mate 20 abbiano gli occhi puntati sui test che potrebbero partire a breve per HarmonyOS. Al contempo, il colosso cinese non ha confermato al momento alcun slot di test per la serie.

Tornando al firmware in questione, il nuovo aggiornamento contiene una nuova schermata iniziale e una nuova cartella di consigli con la quale verranno consigliate le app popolari che il singolo utente ha registrato nei mesi antecedenti. Anche se la cosa non ci riguarda, bisogna aggiungere anche che l’aggiornamento installi le app Link Now e Education Center per i consumatori cinesi.

Come se non bastasse, il firmware porta con sé anche una lunga serie di ottimizzazioni per chiamate, effetti sonori e app in determinate situazioni per migliorare l’esperienza dell’utente in possesso di un Huawei Mate 20. Detto questo, ricordate che questo nuovo aggiornamento risulti focalizzato sulla patch di marzo, risolvendo non meno di venti criticità per il pubblico ancora oggi legato a questa serie.