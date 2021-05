Ci sono alcune segnalazioni che, a maggio 2021, dobbiamo necessariamente prendere in esame soprattutto per i possessori di un device della famiglia Huawei Mate 20. Nello specifico, da un po’ di tempo a questa parte ci sono segnalazioni da parte di coloro che lamentano avvii indesiderati di applicazioni installate in passato. A partire da Torcia, tanto per citarne una apprezzata molto dal pubblico italiano. Vediamo dunque come affrontare situazioni di questo tipo.

Nuovi potenziali problemi per la serie Huawei Mate 20 e soluzioni

Quali sono le indicazioni da seguire, nel caso in cui dovessero palesarsi problemi del genere con il proprio Huawei Mate 20? Alcune dritte, effettivamente, ci sono. Anche perché difficilmente ricevere un aggiornamento software in grado di farvi archiviare un bug del genere. Sul fronte dello sviluppo software, l’unico riferimento temporale è quello che vi abbiamo riportato non molto tempo fa sul nostro magazine a proposito di EMUI 11. Qui, invece, le linee guida che ci sono state data dall’assistenza in alcuni gruppi Facebook per provare ad archiviare un’anomalia del genere:

“Ti suggeriamo di provare ad eseguire una partizione della cache del tuo dispositivo. Da telefono spento > premi contemporaneamente tasto di accensione più volume alto > seleziona wipe cache partition > yes. Prima di procedere ti consigliamo di eseguire un back up dei dati contenuti all’interno del tuo smartphone“.

Insomma, ora avete sicuramente qualche riferimento informativo in più per provare ad affrontare il problema dell’avvio indesiderato di alcune app su Huawei Mate 20. Anche voi riscontrate bug di questo tipo? Fateci sapere come li avete risolti e se le dritte fornite oggi hanno in qualche modo aiutato la vostra esperienza di utilizzo con la serie, considerando quanto raccolto fino a questo momento per gli utenti italiani.