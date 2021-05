Arrivano ancora una volta indicazioni interessanti per Huawei Mate 20. Dopo aver esaminato alcune anomalie riscontrate dal pubblico nelle ultime settimane, infatti, tocca concentrarsi necessariamente su un aggiornamento di marzo che a quanto pare sta portando con sé più novità di quanto fosse legittimo aspettarsi. Con il nostro approfondimento odierno, proviamo a capire cosa cambi per il pubblico, una volta portato a termine il download di questo atteso pacchetto software in Italia.

Occhio a GameCenter per Huawei Mate 20 dopo l’aggiornamento di marzo

Già, perché dopo le prime segnalazioni in Cina, ora l’aggiornamento di marzo per Huawei Mate 20 viene avvistato anche qui in Europa, almeno stando alle indicazioni fornite nel corso delle ultime ore da Huawei Central. Detto questo, ci sono alcune novità extra contemplate dall’upgrade in questione, rispetto al mero intervento sul fronte sicurezza di cui si parla da alcuni giorni a questa parte. Ecco perché è importante comprendere su quali versanti sia intervenuta l’area tecnica del colosso cinese.

Ad esempio, il changelog ci parla chiaramente della recente aggiunta della cartella dedicata alle app Huawei collocata all’interno della schermata iniziale, in modo da tenerci aggiornati sulle app più diffuse. Ancora, pare siano state aggiunte scorciatoie per il download rapido per app come Petal Search, Reader, Petal Maps, Member Center e Link Now. Tuttavia, come accennato ad inizio articolo, la principale novità riguarda la recente aggiunta dell’app GameCenter.

Secondo quanto riportato dal produttore asiatico, i suoni di sistema potrebbero cambiare dopo l’installazione di questo aggiornamento per Huawei Mate 20. Resta da capire quale sarà il reale impatto sulle prestazioni della serie in questione, considerando il fatto che in tanti sono curiosi di conoscere la tenuta della stessa batteria dopo il download. Vi faremo sapere appena ne sapremo di più sotto questo punto di vista.