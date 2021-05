Arrivano ulteriori segnali questa mattina, a proposito del sempre discusso Huawei Mate 20 Lite. Ad oltre due anni di distanza dal suo lancio sul mercato, infatti, lo smartphone Android continua a ricevere aggiornamenti software, al punto che oggi 3 maggio è possibile finalmente concentrarsi sulla disponibilità della patch di marzo. Non possiamo aspettarci una rivoluzione dopo il download, ma di sicuro è apprezzabile il lavoro costante del team dopo aver parlato il mese scorso del pacchetto software di febbraio.

Cosa cambia per Huawei Mate 20 Lite con aggiornamento di marzo

Quali sono le novità che possiamo aspettarci per Huawei Mate 20 Lite dopo aver portato a termine il download del nuovo aggiornamento di marzo? Qualche indicazione in merito stamane ci arriva dal sito Huawei Central, secondo cui il firmware di cui su parla questa mattina risolve diversi nuovi bug e vulnerabilità trovati nell’ultima build del software. Il tutto, come sempre, con il chiaro intento di fornire una migliore sicurezza del sistema per lo smartphone che ancora oggi risulta molto popolare in Italia e nel resto d’Europa.

Allo stato attuale dei fatti, il changelog non ha molto da mostrarci e non ha menzionato altre modifiche apportate al device. Solo nel momento in cui avremo la piena distribuzione dell’aggiornamento di marzo per Huawei Mate 20 Lite, infatti, capiremo se ci saranno o meo i presupposti per toccare con mano eventuali funzioni extra. Del resto, gli utenti sperano ancora oggi che ci possano essere dei passi in avanti in termini di durata della batteria, al netto delle considerazioni che si possono fare sull’anzianità del dispositivo.

Avete già provato il nuovo aggiornamento di marzo per Huawei Mate 20 Lite? Qualora vi sia arrivata la notifica per procedere con la sua installazione via OTA, fateci sapere cosa ne pensate con un commento qui di seguito.