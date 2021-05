Con lo spin-off di Bridgerton ufficialmente annunciato da Netflix e Shondaland, si espande l’universo del fantasy drama in costume rivelazione del 2020, record di visualizzazioni nel mondo. A pochi mesi dal debutto e dopo un’accoglienza incredibile (nonché immeritata), lo streamer ha confermato l’arrivo di un prequel della serie: in attesa della seconda stagione, adattamento del romanzo Il Visconte che Mi Amava, la casa di produzione di Shonda Rhimes metterà in cantiere anche uno spin-off ambientato nello stesso universo narrativo creato da Julia Quinn.

Lo spin-off di Bridgerton sarà una serie prequel incentrata sulle origini del regno della Regina Charlotte, personaggio interpretato da Golda Rosheuvel nella prima stagione dello show: il nuovo format sarà scritto da Shonda Rhimes in persona ed esplorerà l’ascesa al trono della giovane regina e la sua vita amorosa tra aristocrazia e pettegolezzi.

Personaggio secondario ma capace di emergere nella prima stagione, anche per la scelta di un’attrice di colore per il ruolo, la regina Charlotte ha conquistato un posto in prima fila nello spin-off di Bridgerton, una serie tutta sua, nonostante non esistesse nei romanzi della Quinn e sia stato creato appositamente per l’adattamento televisivo. Accanto alla regina da giovane, nello spin-off di Bridgerton appariranno anche i personaggio di Violet Bridgerton (interpretata da Ruth Gemmell nella prima stagione) e la giovane Lady Danbury (Adjoa Andoh).

Shonda Rhimes ha annunciato con orgoglio il primo spin-off di Bridgerton (e chissà che non ne arrivino altri) e ha anche dato il benvenuto come nuovo showrunner delle stagioni 3 e 4 a Jess Brownell: quest’ultimo prenderà il posto di Chris Van Dusen, creatore e produttore esecutivo che lascerà la guida di Bridgerton al termine della seconda stagione attualmente in produzione. Brownwell ha lavorato anche alla prima stagione ed è uno degli sceneggiatori veterani di Shondaland, vantando nel suo portfolio titoli di enorme successo come Scandal, Grey’s Anatomy e Private Practice. “Abbiamo lavorato con Jess Brownell per oltre un decennio e da tempo desideravamo trovare il progetto giusto da mettere nelle sue mani. Quando è arrivato il momento di passare il testimone, sapevo che questa voce unica era vitale per il futuro dello spettacolo” ha detto la Rhimes.