Non si sono fatte attendere neanche a maggio le chiamate con prefisso +44: da dove provengono, si tratta di reali tentativi di contatto oppure di raggiri truffaldini che possono avere anche delle conseguenze gravi? Non è la prima volta che sulle pagine di OM viene lanciato l’allarme di una nuova ondata di ping calls che potrebbe irretire nuove vittime italiane. Anche in questo caso si tratta di stare in campana per evitare di vedere intaccate il proprio credito telefonico senza preavviso.

A meno che qualche lettore non abbia in effetti contatti diretti che potrebbero avere il piacere di chiamarlo dal Regno Unito (la nazione di riferimento è appunto questa), le chiamate con prefisso +44 restano una potenziale trappola. Quest’ultima, denominata in gergo tecnico, è quella delle ping calls. Non a caso il ricevente della telefonata, se in prossimità del telefono, riceve solo uno squillo o poco più e il tentativo di contatto dura davvero pochissimo. Il motivo è presto detto: il vero obiettivo di chi si trova dall’altra parte del telefono non è quello di ottenere risposta immediata, semmai quello di incuriosire l’interlocutore e indurlo a richiamare il numero internazionale.

La trappola delle chiamate con prefisso +44 si annida proprio nella fase successiva al primo contatto. Gli utenti più curiosi provano a richiamare il numero che visualizzano sul loro telefono e alla risposta scatta la spesa per la numerazione internazionale appunto e magari per un numero speciale a pagamento. Il suggerimento valido a maggio come in qualsiasi altro periodo del recente passato in cui il raggiro è stato esaminato è quello di non rispondere mai al contatto, semmai ce ne fosse la possibilità in termini di tempo, ma neppure provare a contattare il recapito sconosciuto. Solo in questo modo non si potranno correre rischi e il credito telefonico sarà salvo senza ammanchi di natura on meglio specificata.