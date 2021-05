In questi giorni, dopo una lunga attesa, abbiamo avuto finalmente la possibilità di imbatterci nell’aggiornamento iOS 14.5, ma a quanto pare i lavori in casa Apple non si fermano mai se pensiamo che oggi 3 maggio possiamo già concentrarci su iOS 14.6. Nello specifico, dopo avervi fornito alcune dritte post download la scorsa settimana, stamane diventa importante capire cosa ci si possa aspettare a breve termine per tutti coloro che sono già proiettati in avanti sul fronte dello sviluppo software.

Quali segnali arrivano al momento sull’aggiornamento iOS 14.6?

Secondo quanto raccolto fino a questo momento, l’unico cambiamento che abbiamo notato finora è che iOS 14.6 dovrebbe rendere più facile per gli utenti beta installare le release candidate. A questo, aggiungiamo il fatto che l’aggiornamento pare sia stato concepito per includere anche nuove funzionalità nell’app Apple Podcasts. Il tutto, nello specifico, dovrebbe essere proiettato alla prossima piattaforma Apple Podcasts Subscriptions, che verrà lanciata proprio durante il mese di maggio.

In aggiunta a questo, ora sappiamo che la mela morsicata con il prossimo aggiornamento iOS 14.6 stia gettando le basi per l’aggiunta del supporto HiFi ad Apple Music. In questo modo, il colosso americano sarà in grado di offrire agli abbonati di Apple Music e ai proprietari di dispositivi compatibili, tra i quali anche alcuni modelli di AirPods, la possibilità di accedere allo streaming audio ad alta fedeltà. Questi, almeno per ora, i segnali che ci arrivano direttamente dal codice posto all’interno della beta di iOS 14.6.

Tracce concrete si hanno coi riferimenti a “audio lossless“, “streaming stereo di alta qualità” e “HiFi” si trovano nell’app ‌Apple Music‌. Tramite l’aggiornamento iOS 14.6, Apple dovrebbe offrire agli utenti lo streaming audio ad alta fedeltà solo quando ci sarà abbastanza larghezza di banda, o in base ad altri fattori come il consumo di dati dell’utente. Vi faremo sapere appena ne sapremo di più dopo le prime indicazioni di MacRumors.