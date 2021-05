Ci sono ancora dei problemi relativi all’aggiornamento Windows 10 20H2 che dobbiamo prendere in considerazione oggi 8 maggio. Nonostante in tanti siano già proiettati sul successivo pacchetto software, come abbiamo avuto modo di osservare in questi giorni con le anomalie risolte da Microsoft tramite la patch 21H2, non bisogna dimenticare coloro che ancora non riescono a portare a termine il download del suddetto upgrade. Dunque, proviamo a fare il punto della situazione con le informazioni al momento disponibile.

Come affrontare i problemi riguardanti l’aggiornamento Windows 10 20H2

Quali sono le linee guida che dobbiamo prendere in considerazione a proposito dei problemi che nell’ultimo periodo hanno investito l’aggiornamento Windows 10 20H2? Partiamo dalla descrizione dell’anomalia, perché come emerge dai forum ufficiali di Microsoft il bug appare abbastanza chiaro. In particolare, in molti evidenziano di aver visualizzato l’errore 0xc1900130, nonostante l’utilizzo di Windows Update nelle impostazioni, l’eliminazione dei contenuti nella cartella di distribuzione di Windows e l’utilizzo di Windows 10 Update Assistant. Il tutto, senza alcun risultato.

Qualche dritta per chi sta incontrando problemi simili con l’installazione dell’aggiornamento Windows 10 20H2 ci sarebbe. Anche ufficiale. Provate ad esempio a seguire il percorso Start > Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Risoluzione dei problemi> Ulteriori strumenti per la risoluzione dei problemi. Arrivati a questo punto, recatevi in Installa e funziona, selezionando Windows Update e successivamente la voce “Esegui lo strumento di risoluzione dei problemi“.

Dopo aver riavviato il computer, è consigliabile poi seguire il percorso Start > Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Windows Update > Verifica la disponibilità di aggiornamenti, per poi procedere con l’installazione di eventuali aggiornamenti disponibili. Tra cui, appunto l’aggiornamento Windows 10 20H2. Fateci sapere come è andata e se le informazioni trapelate in queste ore si siano verificate corrette. La speranza, ovviamente, è che ci sia un intervento a monte e che segnalazioni come quella riportata oggi siano archiviate.