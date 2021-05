Da alcune ore a questa parte, il sito ANAC non funziona. Come riportato dagli utenti, infatti, la home page restituisce da un paio d’ore a questa parte un messaggio di errore, a prescindere dal dispositivo con il quale proviate ad accedere. Dunque, i disservizi non riguardano solo i principali operatori di telefonia, come abbiamo avuto modo di constatare nella giornata di ieri con Fastweb, ma anche specifiche realtà in rete. Resta il fatto che i problemi al sito “Anticorruzione” allo stato attuale siano avvolti nel mistero.

Il sito ANAC non funziona, con problemi diffusi il 5 maggio

Dunque, nel momento in cui pubblichiamo il nostro articolo, non abbiamo comunicazioni ufficiali da prendere in esame. Possiamo solo constatare due cose: la prima, ovviamente, è che il sito ANAC non funziona e che i problemi di questo mercoledì siano diffusi. Dunque, il disservizio non è legato in alcun modo alla vostra connessione o a qualche filtro dei dispositivi. La seconda, è che i trend di Google mostrano chiaramente come il malfunzionamento duri ormai da quasi tre ore. Mentre dall’Anticorruzione allo stato attuale non ci sono ancora riscontri per il pubblico.

Allo stato attuale, è possibile avanzare solo semplici ipotesi. Ad esempio, a detta di qualcuno il sito ANAC non funziona questa mattina a causa di un attacco hacker. Voce non confermata, ma è altrettanto vero che una semplice manutenzione non avrebbe reso l’URL irraggiungibile per diverse ore. Non resta altro da fare che attendere ulteriori riscontri, sperando che il tutto possa rientrare nel giro di pochi minuti.

A voi come va? Confermate che il sito ANAC non funziona, o riscontrate altre tipologie di problemi? Vi terremo aggiornati, nel caso in cui dovessero venire a galla ulteriori novità per gli utenti.