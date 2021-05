Questo martedì 4 maggio si apre con alcuni problemi Fastweb per il servizio fibra. Diversi clienti italiani dell’operatore lamentano difficoltà nel collegarsi alla rete da poco prima delle ore 8 odierne. Come procedere dunque per ottenere assistenza e contattare il servizio clienti per il fondamentale supporto?

Prima di passare ai suggerimenti per ottenere aiuto oggi proprio in occasione dei problemi Fastweb, vanno delineate esattamente le anomalie che stanno interessando i clienti che si affidano al brand. Il servizio Downdetector mette in evidenzi, almeno al momento di questa pubblicazione, più di un centinaio di testimonianze di utenti che con la loro consueta linea di casa per la fibra non riescono per nulla a navigare o, se lo fanno, le velocità di download ed upload sono decisamente più basse del solito e non certo in linea con il contratto stipulato.

Assistenza clienti per i problemi Fastweb

In questa occasione come in altre in cui il servizio dell’operatore mostra qualche anomalia di troppo, ecco che i clienti interessati faranno bene a ricorrere al supporto del servizio clienti. Questo è raggiungibile al numero dedicato 192193, In alternativa, l’azienda ha messo in campo un canale WhatsApp per parlare direttamente con gli operatori in chat: quest’ultimo è raggiungibile al numero 3756497700. Un ulteriore strumento per ottenere supporto è quello social raggiungibile, ad esempio, raggiungibile con il canale sociale Twitter presso il profilo ufficiale https://twitter.com/FASTWEBHelp.

Al momento di questa prima pubblicazione, l’operatore non ha rilasciato riscontri pubblici relativi alle anomalie odierne. Dunque risulta alquanto inutile supporre dei tempi di rientro alla normalità per il servizio, non conoscendo l’esatta natura dei problemi di questo primo martedì del mese. Ogni eventuale aggiornamento in proposito non mancherà di essere riportato in questo articolo, come ulteriore aggiornamento. Chi tra i nostri lettori sta riscontrando difficoltà di connessione proprio in queste ore?