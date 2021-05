Vasco Rossi investe in criptovalute? No, ed è lo stesso rocker di Zocca a smentire la notizia sui social. Di tanto in tanto compaiono articoli motivazionali sul trading online con la promozione di piattaforme che aiuterebbero il cliente a guadagnare facilmente ingenti somme di denaro. Per convincere l’ignaro lettore, questi articoli si servono spesso di grandi nomi dello spettacolo, come se fossero dei testimonial.

Il problema è che questi personaggi sono totalmente ignari. L’ultimo “colpito” è Vasco Rossi al quale viene attribuito un investimento importante in criptovalute. Il Blasco posta un articolo che riporta una serie di false dichiarazioni che lui stesso bolla in maniera categoria con la parola “fake”.

Secondo l’articolo farlocco Vasco Rossi avrebbe ottenuto grandi guadagni grazie alla piattaforma di investimento in criptovalute Immediate Edge. Ecco il testo:

“Potreste aver sentito parlare di questa nuova piattaforma per gli investimenti in criptovalute, chiamate Immediate Edge, che sta aiutando la gente comune in Italia, Asia e Nord America a guadagnare enormi fortune, da un giorno all’altro. […] Sono contento di averlo provato, poiché mi ha permesso di fare soldi nella maniera più semplice di tutte. Sto parlando di decine di migliaia di euro al giorno”.

Questo genere di bufala è una tipicità degli ultimi tempi: in passato altri testimonial ignari hanno denunciato, da Jovanotti a Fiorella Mannoia, alla quale veniva attribuita addirittura una dieta miracolosa con la quale avrebbe perso 16 kg. Vasco Rossi è uno dei tanti bersagli di queste campagne farlocche.

Per chi pubblica questo tipo di bufala è assai conveniente sfruttare il nome di un VIP, perché solo in quel mondo un ignaro acquirente si convincerebbe ad iscriversi a certe piattaforme di trading online. Il Blasco non ha rilasciato altre dichiarazioni, ma dissociandosi dall’articolo che lo coinvolge come voce autorevole mette subito in chiaro la sua estraneità alla piattaforma che si intende sponsorizzare.

Non è dato sapere se il rocker di Zocca prenderà le vie legali. Per il Blasco è l’ennesimo caso: nel 2020 erano stati arrestati due insospettabili con l’accusa di aver clonato i siti presso i quali erano in vendita i biglietti per il Non Stop Tour 2018. Vasco Rossi investe in criptovalute? Assolutamente no: il rocker di Zocca non ha mai rilasciato quelle dichiarazioni.