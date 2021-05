Ci sono nuove offerte che dobbiamo prendere in esame a partire da oggi 3 maggio, attraverso il lancio del freschissimo volantino Unieuro. A circa tre settimane di distanza dall’ultimo report che abbiamo condiviso sul nostro magazine a proposito della nota catena, dunque, cerchiamo di capire cosa dobbiamo aspettarci dalla campagna ormai in corso, soprattutto per i tanti utenti che qui in Italia seguono con interesse l’evoluzione del prezzo di device come i vari iPhone 11 ed iPhone 12.

Un approfondimento sul volantino Unieuro di maggio per iPhone 11 ed iPhone 12

Come stanno le cose per chi cerca i melafonini lanciati sul mercato tra il 2019 ed il 2020? Approfondendo il volantino Unieuro, occorre partire proprio dal device che ha fatto il suo esordio un anno e mezzo fa. Tutti coloro che desiderano acquistare un iPhone 11 da 128 GB con la nota catena, infatti, in questi giorni potranno recarsi in uno store fisico e procedere a 679 euro. Dunque, la scelta questa volta è stata di applicare uno sconto pari a poco più del 10% per i potenziali acquirenti.

Chi desidera fare uno step in più, invece, può portarsi a casa un iPhone 12 da 128 GB. In questo caso, coloro che intendono assicurarsi l’ultimo gioiellino sfornato da Apple potranno sborsare 839 euro. Certo, in rete è capitato di imbattersi in offerte più allettanti rispetto a quelle emerse questo lunedì con il volantino Unieuro, ma ciò non toglie che la campagna appena avviata sia destinata ad avere un discreto successo. Vedremo quanto dureranno le scorte disponibili in settimana.

Insomma, un volantino Unieuro forse non indimenticabile complessivamente, ma come si può notare su Trova volantini, potrete andare ben oltre le offerte evidenziate oggi 3 maggio per i vari iPhone 11 ed iPhone 12. Che ne pensate di quanto riportato stamane? Diteci la vostra dopo le offerte di inizio mese per il pubblico.