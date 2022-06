Tra gli smartphone ancora molto richiesti sul mercato ritroviamo l’iPhone 11, soprattutto per il suo prezzo piuttosto competitivo. Se però si ha intenzione di risparmiare qualche euro in più, non potete lasciarvi scappare l’offerta odierna proposta da Amazon per l’iPhone 11 ricondizionato nero da 64GB di memoria interna. Affidandosi infatti ai prodotti ricondizionati di Apple si ha modo di poter spendere cifre più abbordabili, ma non si parla di device di seconda mano.

Nuova offerta per l’iPhone 11 ricondizionato su Amazon a giugno: le indicazioni di questo giovedì

Rilancio differente, dunque, rispetto a quello analizzato la scorsa settimana. Un iPhone ricondizionato è stato semplicemente sottoposto ad un processo di pulizia e di sostituzione delle parti non funzionati e rimesso completamente a nuovo. Di solito si parla di problemi legati alla batteria ed una volta sostituita il dispositivo ritorna in ottime condizioni. Approfondendo l’offerta di quest’oggi di Amazon per questo iPhone 11 ricondizionato, qui il prezzo proposto dal sito di e-commerce è di 382,89 euro e la disponibilità è immediata.

Offerta Apple iPhone 11 64GB Nero (Ricondizionato) Resistente alla polvere e all’acqua (2 metri fino a 30 minuti, IP68)

Sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo e grandangolo)...

La consegna è assolutamente gratuita e nel giro di pochi giorni arriverà direttamente nelle vostre case. Amazon consente anche di poter pagare questo iPhone 11 ricondizionato nero da 64GB di memoria interna a rate grazie a Cofidis, in questo modo la spesa sarà più leggera da affrontare. Tra l’altro gode di un anno di garanzia, anche se può essere spedito in una scatola generica non a marchio Apple, ma contenente tutti gli accessori appartenenti a tale device. Anche in quest’ultimo caso però potrebbero non essere originali, ma compatibili con l’iPhone 11. Ricordiamo a questo punto alcune delle specifiche tecniche che appartengono a questo smartphone di stampo Apple.

Parliamo di un prodotto resistente all’acqua ed alla polvere, dotato di un sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo e grandangolo) con modalità Notte, modalità Ritratto e registrazione video 4K fino a 60 fps ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Ritratto, registrazione video 4K e slow‐motion. Infine spazio al chip A13 Bionic con Neural Engine di terza generazione.

