Oggi 12 aprile parte il nuovo volantino Unieuro che sarà valido fino al prossimo 25 aprile. Sconti e tasso zero su pagamenti rateali sono garantiti ai clienti che approfitteranno delle rinnovate promozioni. Per quanto riguarda la categoria merceologica degli smartphone, i dispositivi Xiaomi sono di certo quelli al centro dell’attenzione per la loro attuale convenienza.

Partendo dal recentissimo Xiaomi Mi 11 c’è da dire che da oggi, presso i negozi fisici della catena ma anche online, sarà possibile procedere all’acquisto al costo di 799 euro. Un risparmio di ben 100 euro sul valore di listino iniziale di 899 euro. Le condizioni favorevoli riguardano anche le modalità di pagamento rateale. Con il tasso zero, il telefono potrà essere comprato anche in 10 rate da 79,90 senza costi aggiuntivi.

Con l’ultimo volantino Unieuro, altri 100 euro di sconto sono riservati anche allo Xiaomi Mi 10T che passa dal valore iniziale di 399 euro a quello di 299 euro. Anche in questo caso il pagamento rateale è possibile, sempre in 10 mensilità dunque da 29,90 euro. Il risparmio è inferiore ma pur sempre garantito anche per il Redmi 9. Si passa da 169 a 129 euro ma il dispositivo ha davvero raggiunto ora il suo minimo storico.

Per finire l’ampia carrellata di promozioni del volantino Unieuro, va considerato anche il Redmi Note 10 Pro. Per quanto non ci sia un reale sconto sul prezzo del dispositivo che resta di 329,90 euro, l’acquisto potrà comunque essere effettuato in 10 rare da circa 33 euro. Si tratta dunque di un’altra occasione per accaparrarsi un nuovo dispositivo a condizioni favorevoli.

Ognuna delle promozioni fin qui esaminate saranno valide fino ad esaurimento scorse sia nel caso di acquisto presso i negozi fisici che online sulla piattaforma e-commerce della catena. Per quanto non sia chiaro il numero di unità disponibili per ogni modello, sarebbe il caso di non attendere molto per l’acquisto, se interessati, proprio per evitare di restare a bocca asciutta delle allettanti promozioni.