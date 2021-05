Sarà di certo il grosso interesse dimostrato per la Xiaomi Mi Band 6 subito dopo il lancio commerciale ma il fitness tracker risulta introvabile, almeno su Amazon in questo momento, al suo costo di listino suggerito, ossia quello di 44.90 euro. Le speranze non sono tuttavia perdute per chi punta a questo dispositivo nel breve periodo, visto che proprio lo store ufficiale Xiaomi prevede proprio l’acquisto al suo valore consigliato.

Al lancio della Xiaomi Mi Band 6 in Italia, su Amazon la soluzione per il monitoraggio delle sessioni di allenamento e pure del benessere fisico è stata proposta a 44,90 euro su Amazon, come segnalato in un precedente approfondimento. La determinata condizione di vendita, ad oggi 2 maggio, non è più acquistabile. Per portare a casa il dispositivo di ultima generazione servono invece 49 euro. Va però precisato che lo store propone anche un bundle del device con bilancia intelligente. I due device sono acquistabili a circa 65 euro.

Occhio anche ai tempi di consegna per la Xioami Mi Band 6 se acquistata su Amazon in questa domenica 2 maggio: questa non arriverà se non prima del 21 maggio.

Rispetto alla proposta del popolare e-commerce, per questa volta, l’e-commerce ufficiale Xiaomi Italia propone la Xiaomi Mi Band 6 al prezzo di listino 44,99 euro. Andranno solo verificate, al momento della transazione, eventuali spese di spedizione annesse visto che sulla piattaforma di vendita queste sono in genere annullate per spese superiori ai 69 euro.

Il successore della Xiaomi Mi Band 5 ha di certo fatto breccia su un numero notevole di cliente per un paio di motivi: in primis il design rivisto con schermo molto più grande, il monitoraggio di un numero di discipline fino a 30 e ancora la funzione di misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue. Peccato manchi, ancora una volta, il supporto alla tecnologia NFC.