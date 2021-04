Oggi è il grande giorno del via alle vendite della Xiaomi Mi Band 6. Come preannunciato nella giornata di ieri, proprio oggi 22 aprile il fitness tracker è acquistabile sul noto store, tra l’altro con disponibilità immediata. Tutta ottime notizie per chi punta a questa soluzione dalla fine di marzo, ossia dalla presentazione ufficiale del dispositivo avvenuta in Cina.

Vanno ricordati senz’altro alcuni aspetti fondamentali della nuova Mi Band 6 come il display da 1.56” schermo AMOLED (il 49% più grande di quello del suo predecessore Mi Smart Band 5, tra l’altro anche con risoluzione a 326 PPI). Le modalità di allenamento tracciate sono ora ben 30 (tra queste c’è anche zumba e pilates). Naturalmente il tracker registra il battito cardiaco e nella sua versione globale e dunque anche italiana permette di controllare la saturazione del sangue. Tra gli altri aspetti rilevanti c’è ancora la funzione di registrazione del sonno, il cinturino antibatterico Ag+, la resistenza all’acqua fino a 50 metri e una batteria di lunga durata fino a 14 giorni.

Qual è il prezzo della Xiaomi Mi Band 6 su Amazon? Il costo attuale non poteva che essere quello di listino per il mercato europeo e dunque 44,90 euro. La confezione di vendita include il fitness tracker con il solo cinturino standard in colorazione nera. A parte, secondo i propri gusti, potranno essere acquistate le band colorate. La disponibilità del prodotto è immediata e, con prenotazione nella mattinata odierna del 22 aprile, il pacco potrebbe giungere già domani. Altrimenti si dovrà attendere solo un po’ in più e non andare oltre l’inizio della settimana prossima per iniziare a testare la soluzione hi-tech di ultima generazione.

Non ci sono dubbi sul fatto che nelle prossime settimane il prezzo della Xiaomi Mi Band 6 su Amazon potrà essere già rivisto al ribasso, almeno di qualche euro. Per chi porterà un po’ di pazienza, magari, il risparmio sarà ben presto garantito.