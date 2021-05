Arrivano anche questo sabato mattina alcune segnalazioni da parte di utenti che riscontrano problemi Vodafone. Al momento non ci sono i presupposti per parlare di down, ma alcuni indizi consentono quantomeno di slegarsi dai disservizi che tra giovedì notte e ieri hanno colpito i principali operatori. A partire da WindTre, come abbiamo avuto modo di riportarvi con il nostro articolo. In quel caso, infatti, il disservizio ha investito soprattutto la rete fissa, mentre oggi 1 maggio ci sono buone ragioni per concentrarsi su quella mobile.

Dettagli sui problemi Vodafone di oggi 1 maggio

Come stanno le cose al momento della pubblicazione del nostro articolo? I problemi Vodafone ci sono e probabilmente risultano geolocalizzati. Sto provando a capirci qualcosina di più sotto questo punto di vista. Il sospetto che il disservizio sia legato alla rete mobile nasce dal fatto che, contestualmente, ci siano lamentele anche da parte degli utenti ho. Mobile. In questo caso, parlando di una nicchia rispetto alla compagnia telefonica principale, il tutto si lega a numeri molto più piccoli.

In ogni caso, potete seguire l’andamento dei problemi Vodafone in tempo reale, coi numeri riportati da Down Detector, fermo restando che al momento non ci siano i presupposti per parlare di disservizio su larga scala. A voi come va la rete mobile? Riportateci pure la vostra esperienza, in modo da capire meglio cosa stia avvenendo questa mattina qui in Italia. Come riportato in precedenza, è probabile che solo determinate aree del Paese al momenti risultino colpite dal malfunzionamento segnalato da alcuni.