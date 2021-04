Inaspettatamente si stanno verificando nuovamente seri problemi WindTre in questo venerdì 30 aprile. Dopo i malfunzionamenti dello scorso 28 aprile soprattutto nella città di Milano, siamo alle prese con delle rinnovate difficoltà relative sempre alla rete anche in questo ultimo giorno del mese. Il tutto dopo che, pure nella giornata di ieri, c’erano state delle anomalie per quanto riguarda l’app dell’operatore e ancora l’area personale del suo sito. Insomma, un periodo da dimenticare soprattutto per i tanti clienti italiani che si affidano al noto brand.

I problemi WindTre odierni giungono dopo una notte segnata da un down dei servizi del vettore molto grave. Poco prima della mezzanotte e poi nelle ore successive, la navigazione da rete fissa è stata completamente inibita e si sono registrate serie anomalie pure per il servizio voce e internet per il mobile. Complice anche l’orario notturno, le segnalazioni di guasti erano scese fino alle ore 7 di questa mattina ma già alle ore 9 di questo venerdì siamo al cospetto di qualche centinaio di testimonianze di anomalie.

Come al solito il servizio Downdetector quantifica in numeri oggettivi la portata dei problemi WindTre anche in questa occasione e le difficoltà dei clienti non sono certo da sottovalutare. Al momento di questa pubblicazione, l’operatore non ha rilasciato feedback di alcun tipo, né relativi al down della notte né tanto meno alle gravi difficoltà di questa prima parte di mattina. Non mancheranno aggiornamenti a questo primo approfondimento per chiarire lo stato del servizio. Per tutti coloro che sono alle prese con gli errori attuali, va precisato che il servizio clienti risponde sempre al numero 159, mentre sono attivi anche i canali assistenza attraverso i profili Facebook e Twitter dell’operatore.

Aggiornamento 9:25 – Continuano a manifestarsi i malfunzionamenti fin qui ripotati. Il servizio di rete fissa resta quello maggiormente interessato dalle difficoltà odierne. Mancano ancora all’appello i riscontri dell’operatore.