Il ritorno di Riverdale 5 slitterà di un mese, il debutto di Stargirl 2 è finalmente stato annunciato così come il finale di Supergirl, sono queste le novità lanciate in queste ore dalla rete più amata anche dal pubblico italiano, The CW. Sarà un’estate di serie tv inedite e tutto per via della pandemia che prima ha ritardato le riprese poi ha cancellato alcuni finali delle precedenti stagioni e adesso cambia anche i palinsesti delle reti. Le brutte sorprese però sono dietro l’angolo a cominciare proprio da quello che succederà ad Archie e compagni.

Riverdale 5 rimarrà in pausa più a lungo del previsto, mentre la seconda stagione di Stargirl della DC ha finalmente una data di lancio. Nell’annunciare il suo piano estivo la rete ha rivelato che la quinta stagione di Riverdale, che originariamente doveva riprendere mercoledì 7 luglio, slitta a mercoledì 11 agosto. Oltre un mese in più di attesa per vedere gli ultimi episodi di una stagione che ha regalato al pubblico un notevole salto temporale, nuovi e vecchi intrighi.

Stargirl 2, nel frattempo, debutterà con la stagione 2 martedì 10 agosto e inizialmente sarà in coppia con Superman e Lois che regalerà ai fan gli ultimi episodi della sua prima stagione e poi finirà in coppia con Supergirl che ritorna in onda negli Usa con i suoi ultimi 13 episodi da martedì 24 agosto. Cala quindi il sipario sulla supereroina con il volto di Melissa Benoist e già in molti sono pronti a credere che non tutti i personaggi avranno il loro lieto fine.

Dall’altra parte ci saranno ancora Roswell, New Mexico 3 da lunedì 26 luglio e debutterà la terza stagione di In the Dark posticipata a mercoledì 23 giugno e quindi in ritardo di due settimane rispetto alla tabella di marcia originale.

Ecco il calendario pubblicato da The CW in queste ore:

23 giugno

IN THE DARK 3

11 luglio

WELLINGTON PARANORMAL

15 luglio

CORONER 3

18 luglio

DEAD PIXELS 2

26 luglio

ROSWELL, NEW MEXICO 3

10 agosto

STARGIRL 2

11 agosto

Riverdale 5

13 agosto

MASTERS OF ILLUSION 8

19 agosto

BURDEN OF TRUTH ultima stagione

24 agosto

SUPERGIRL 6