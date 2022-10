Le riprese di Riverdale 7 sono appena iniziate. La serie, ispirata ai fumetti Archie, tornerà nel 2023 con la settima e ultima stagione, che promette di chiudere un cerchio.

Il finale della sesta stagione ha visto i nostri protagonisti – Archie, Betty, Veronica, Jughead, Cheryl e gli altri – lottare contro Percival Pickens, stregone del controllo mentale, e il suo folle piano di portare una cometa in città prima di tornare nel suo universo. L’evento ha causato diverse conseguenze, poiché i protagonisti si sono risvegliati in una versione di Riverdale che riflette i fumetti.

Riverdale 7 ripartirà da qui. Lo sceneggiatore Ted Sullivan ha recentemente confermato che le riprese della nuova stagione sono ufficialmente iniziate condividendo uno sguardo del primo ciak: “Non riesco a credere che siamo davvero qui. Ma sta arrivando una stagione così fantastica. Non vedo l’ora che tutti voi lo vediate”, ha scritto su Instagram.

È difficile prevedere cosa ne sarà di Riverdale dopo questo salto nel passato. Al momento sappiamo solo che Archie e i suoi amici si troveranno di nuovo al liceo, però negli anni ’50, in particolare il giorno dopo la morte di James Dean. Jughead (interpretato da Cole Sprouse) è l’unico che ricorda gli eventi accaduti fino al viaggio nel tempo, quindi sembra probabile che si butti subito a indagare su questo strano evento.

Resta da vedere se Jughead sarà in grado di convincere i suoi amici di quello che è successo, ma gli spettatori scopriranno la nuova realtà di Riverdale solo attraverso i suoi occhi. L’ambientazione degli anni ’50 significa anche che in Riverdale 7 saranno presenti alcune versioni dei personaggi decisamente diverse da quelle che conosciamo, come gli Archie e Veronica dei fumetti originali, dando così alla serie tv una svolta unica per la sua ultima stagione.

