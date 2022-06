Sabrina Spellman torna in Riverdale 6. La rete americana The CW ha pubblicato la sinossi per il diciannovesimo episodio della sesta stagione dal titolo Capitolo centoquattordici: Le streghe di Riverdale, che dovrebbe corrispondere al finale.

Stando ai dettagli svelati dalla rete, Percival continua a portare avanti i suoi malvagi piani e i protagonisti arriveranno a un punto in cui non potranno farcela da sole. Ciò porta Cheryl a chiedere aiuto a un’altra strega, Sabrina Spellman.

SABRINA SPELLMAN (GUEST STAR KIERNAN SHIPKA) VIENE IN CITTÀ — Quando molti dei loro stessi cadono preda dell’ultimo piano di Percival (guest star Chris O’Shea), Cheryl (Madelaine Petsch) chiama la strega Sabrina Spellman (guest star Kiernan Shipka) per chiederle aiuto. Altrove, Percival dà a Reggie (Charles Melton) un ultimatum. KJ Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes, Cole Sprouse, Mädchen Amick, Casey Cott, Vanessa Morgan, Erinn Westbrook e Drew Ray Tanner sono anche loro presenti. Alex Pillai ha diretto l’episodio scritto da Roberto Aguirre-Sacasa e Chrissy Maroon.”

Il ritorno di Shipka a Riverdale nei panni di Sabrina non è una grande sorpresa. Ad aprile è stato annunciato che la star di Le terrificanti avventure di Sabrina sarebbe tornata a Riverdale, essendo apparsa in precedenza durante i cinque episodi evento Rivervale dello show all’inizio di questa stagione. In quel periodo, lo scorso ottobre, non sono stati rilasciati dettagli sul ritorno di Kiernan Shipka, ma questa sinossi fornisce finalmente ai fan un nuovo contesto. Nella sesta stagione, il personaggio di Percival sta rappresentando una grave minaccia per la città di Riverdale a causa dei suoi poteri oscuri, e Sabrina sembra la strega giusta da chiamare in questi casi.

Kiernan Shipka ha interpretato Sabrina per la prima volta nella serie Le terrificanti avventure di Sabrina di Netflix, che è andato in onda per quattro stagioni e si è concluso nel 2020. L’attrice aveva parlato del suo ritorno nel ruolo in un’intervista con ComicBook:

Non credo che sia una questione di essere giovani o troppo maturi. Penso piuttosto sia una questione di quanto sia davvero interessante tornare nei suoi panni perché non ero stata lei per due anni. Sono rimasta sorpresa dalla rapidità con cui ha ripreso il controllo su di me. Era come tornare ad andare in bicicletta. Non avevo mai interpretato qualcuno e basta, e poi tornata indietro e l’ho di nuovo interpretata. Quindi questa era una cosa nuova per me. Non sapevo come avrebbe funzionato e invece è stato come indossare un guanto. È stato molto divertente.

Riverdale 6 è ancora inedita in Italia, mentre le prime cinque stagioni sono disponibili in streaming su Netflix.

Continua a leggere su optimagazine.com.