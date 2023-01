KJ Apa è il protagonista del commovente film Cosa Mi Lasci di Te (titolo originale I Still Believe, prodotto negli Stati Uniti nel 2020). La pellicola va in onda stasera 18 gennaio su Rai1, ed è basata sulla vera storia di Jeremy Camp, giovane musicista e cantautore americano.

Nel settembre 1999, il ventenne Jeremy lascia la sua famiglia per recarsi al Calvary Chapel Bible College, l’università californiana di forte stampo religioso dove inizierà il suo percorso di istruzione superiore. Le prime persone che incontra sono Jean-Luc, un musicista di successo, e Melissa, una ragazza al primo anno come lui. È amore a prima vista, tanto per la musica, che fa già parte della tradizione di famiglia di Jeremy, quanto soprattutto per Melissa: e in un primo tempo entrambe fanno parte del suo presente euforico.

Il destino riserva al ragazzo una brutta sorpresa: Melissa è malata da tempo e il loro futuro insieme è incerto. Jeremy decide di compiere il grande passo e sposare Melissa, il grande amore della sua vita, così da poterle stare accanto nel bene e nel male e coronare il loro giovane sogno d’amore. Da questa scelta di condividere un momento così triste e regalare istanti felici alla vita della ragazza, Jeremy tira fuori un nuovo brano, “I Still Believe”, una delle hit più celebri della sua carriera, nonché colonna sonora del film.

KJ Apa, attore noto al pubblico per il ruolo di Archie Andrews nella serie tv Riverdale, interpreta il musicista Jeremy Camp; al suo fianco c’è Britt Robertson nel ruolo di Melissa Lynn Henning-Camp. Nel cast anche: Gary Sinise è Tom Camp; Shania Twain è Terry Camp; Melissa Roxburgh è Heather Henning; Nathan Parsons è Jean-Luc Lajoie; Abigail Cowen è Adrienne Liesching-Camp.

Curiosità: KJ Apa nel film canta veramente: ha infatti interpretato diverse canzoni scritte da Jeremy Camp durante il periodo della sua vita rappresentato nel film, tra cui “I Still Believe” e “This Man”.

L’appuntamento con Cosa Mi Lasci di Te è per stasera alle 21:25 su Rai1.

