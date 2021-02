Da The Flash 8 a Riverdale 6, da Batwoman 3 alla settima e ultima di Supergirl, sono queste alcune delle serie che torneranno nella prossima stagione televisiva americana grazie a The CW che qualche ora fa ha annunciato ben 12 rinnovi. Gli ultimi via libera sono da aggiungere a quelli già arrivati nelle scorse settimane e che riguardano proprio l’annuncio che le stagioni di Supergirl e Black Lightning in onda l’anno prossimo saranno le ultime e che Walker, il revival con Jared Padalecki, avrà una seconda stagione.

In particolare, l’elenco degli spettacoli confermati che torneranno per la stagione TV 2021-22 include The Flash (Stagione 8), Riverdale (Stagione 6), DC’s Legends of Tomorrow (Stagione 7), All American (Stagione 4), Charmed (Stagione 4), Legacies (Stagione 4), In the Dark (Stagione 4), Roswell, New Mexico (Stagione 4), Batwoman (Stagione 3) Nancy Drew (Stagione 3) e Dynasty (Stagione 5).

A dire la sua riguardo a questi rinnovi in una stagione così complicata e ancora completamente da avviare, è stato lo stesso Presidente e CEO di The CW, Mark Pedowitz che ha spiegato:

“Anche se siamo solo poche settimane dall’inizio della nuova stagione, volevamo ottenere un vantaggio strategico per la prossima con questi rinnovi anticipati, che consentono ai nostri team di produzione di iniziare a tracciare archi narrativi e assumere personale, e allo stesso tempo, continua a fornirci un programma solido e stabile su cui costruire il prossimo anno”.

Dall’altro lato, lo stesso presidente ha annunciato che Walker e Superman & Lois avranno degli episodi aggiuntivi per cercare di completare le loro prime stagioni dicendosi soddisfatto del successo ottenuto da Jared Padalecki e il resto del cast per il revival di Walker Texas Rangers che è risultato il miglior debutto degli ultimi cinque anni.