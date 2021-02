Batwoman andrà avanti da sola su Italia1, questo è il responso che arriva dai palinsesti Mediaset che al sabato pomeriggio confermano la messa in onda della serie con Ruby Rose in solitaria. Chi si aspettava di trovare Supergirl e i suoi nuovi episodi dovrà farne a meno visto che dal prossimo 20 febbraio quello che attende il pubblico di Italia1 è un doppio episodio di Batwoman. Per il momento non ci sono all’orizzonte né The Flash, né Supergirl e nemmeno gli episodi ancora inediti in chiaro di Legends of Tomorrow. L’unica consolazione che hanno i fan Dc/The CW è proprio la seconda parte della prima stagione di Batwoman, questo basterà?

Chi ha seguito gli episodi di ieri sa bene che Arrow 8 ha chiuso la sua corsa proprio con l’addio definitivo ad Oliver e alla sua famiglia visto che negli Usa non si è dato spazio al possibile spin-off dedicato alle Canary. Dall’altro lato, invece, Batwoman entra nel vivo con gli episodi 12 e 13 dal titolo ‘La scelta di Kate’ e ‘Bevimi’ in cui Sophie e Jacob presentano una petizione al dottor Campbell per la sua testimonianza e lui accetta di esaminare Mouse.

Nel secondo episodio di sabato prossimo, quando la verità sull’omicidio di Catherine viene a galla, Jacob viene scagionato da tutte le accuse e riprende il controllo dei Corvi mentre Beth viene scambiata per Alice. Batwoman scende in campo per fermare Nocturna ma lei la stordisce con la ketamina prima di fuggire con un campione del suo sangue. Sophie aiuta Batwoman prima che i Corvi la raggiungano, consigliandole di mantenere le distanze mentre Alice sostituisce mouse con un manichino prima di venire attaccata da Nocturna.

Ecco il promo dei nuovi episodi:

La prima stagione della serie si è conclusa con l’episodio numero 20 e questo significa che la programmazione andrà avanti, salvo cambiamenti fino alla primavera. Ci sarà la speranza di vederla in coppia con un’altra serie The CW?