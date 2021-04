Il cast di House of the Dragon è pronto. La HBO ha svelato le prime immagini degli attori protagonisti del prequel del Trono di Spade impegnati nella lettura del copione.

Ambientato 300 anni prima della serie originale, la storia seguirà le vicende degli antenati di Daenerys mentre la casa Targaryen inizia la sua storica ascesa. Un progetto molto ambizioso, che vede Miguel Sapochnik e Ryan J. Condal come showrunners e scrittori. Secondo Casey Bloys, chief content officer di HBO / HBO Max, il duo ha lavorato per molto tempo sulla stesura delle sceneggiature dei 10 episodi.

Tra i nomi del cast di House of the Dragon spunta Matt Smith, già Undicesimo Dottore nella serie britannica Doctor Who e di recente volto del giovane Principe Filippo in The Crown, che interpreta il Principe Daemon Targaryen. Insieme a lui, Olivia Cooke (nei panni di Alicent Hightowe), Emma D’Arcy (sarà la principessa Rhaenyra Targaryen) e Paddy Considine (il Re Viserys).

Al loro fianco, Sonoya Mizuno nei panni dell’improbabile alleato del principe Daemons Mysaria; Rhys Ifans interpreta del Primo Cavaliere Otto Hightower; Steve Touissant è Lord Corlys Velaryon, ossia un leggendario marinaio di Westeros, noto come Il serpente di mare; Fabien Frankel nei panni del cavaliere Ser Criston Cole; e Eve Best interpreta la moglie di Lord Corlys, la principessa Rhaenys Velaryon.

Nelle foto rilasciate da HBO, il cast di House of the Dragon è all’interno di una stanza, ciascuno nella propria postazione e a distanza di sicurezza (secondo le norme anti-Covid) intento a leggere il copione. Lo stesso account ha poi divulgato foto singole che ritraggono gli attori Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Rhys Ifans e Paddy Considine.

Stando alle indiscrezioni, House of the Dragon dovrebbe uscire sulla piattaforma HBO Max nel corso del 2022. Ecco un primo sguardo al cast:

Fire will reign 🔥

The @HBO original series #HouseoftheDragon is officially in production. Coming soon to @HBOMax in 2022. pic.twitter.com/tPX8n2IvGW — House of the Dragon (@HouseofDragon) April 26, 2021

Di seguito, le foto che ritraggono i protagonisti sopra citati:

