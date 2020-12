Il cast di House of the Dragon prende forma. L’atteso prequel del Trono di Spade racconterà la storia della famiglia di Daenerys Targaryen (interpretata nella serie madre da Emilia Clarke). La storia è ambientata 300 anni prima gli eventi principali di Game of Thrones ed è basata sul romanzo di George R.R. Martin, Fire & Blood.

I primi dettagli sul cast di House of the Dragon sono stati svelati da Deadline, che riporta grandi nomi ancorati al progetto. Primo fra tutti, Matt Smith, già Undicesimo Dottore nella serie britannica Doctor Who e di recente volto del giovane Principe Filippo in The Crown. Insieme a lui, Olivia Cooke, Emma D’Arcy e Paddy Considine.

Stando alle indiscrezioni di Deadline, il prequel avrà cinque personaggi principali: Re Viserys Targaryen (Considine), Alicent Hightower (Cooke), la Principessa Rhaenyra Targaryen (D’Arcy), il Principe Daemon Targaryen (Smith) e Lord Corlys Velaryon, conosciuto come Serpente di Mare, destinato a diventare marito di Rhaenyra Targaryen durante la Danza dei Draghi. L’ultimo ruolo chiave deve ancora essere scelto, ma stando a Deadline, l’attore Danny Sapani (Penny Dreadful) è in trattative per far parte del progetto. In aggiunta, la HBO ha scelto il suo team di registi: Clare Kilner, Geeta V. Patel e Greg Yaitanes.

Nella prima stagione, composta da 10 episodi, Cooke interpreta Alicent Hightower, la figlia di Otto Hightower, il Primo Cavaliere del Re e la donna più avvenente dei Sette Regni. È stata cresciuta nella Fortezza Rossa, vicino al re e alla sua cerchia più interno; possiede sia grazia che un acuto acume politico. La principessa Rhaenyra Targaryen di D’Arcy è la primogenita del re. È di puro sangue valyriano ed è un cavaliere di draghi. Molti direbbero che Rhaenyra è nata per avere tutto, ma non è un uomo. Matt Smith è il principe Daemon Targaryen, fratello minore di re Viserys ed erede al trono. Guerriero impareggiabile e cavaliere di draghi, possiede il vero sangue del drago.

Matt Smith, Emma D’Arcy and Olivia Cooke have been cast as Prince Daemon Targaryen, Princess Rhaenyra Targaryen and Alicent Hightower in ‘HOUSE OF THE DRAGON’.



(Source: @HBO) pic.twitter.com/MGwFO9GlUm — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 11, 2020

Martin, Condal e Sapochnik sono i produttori esecutivi della serie tv insieme alla sceneggiatrice Sara Lee Hess, Vince Gerardis e Ron Schmidt. Yaitanes è co-produttore esecutivo.

Di recente, Olivia Cooke ha recitato in Sound of Metal, film disponibile su Prime Video Amazon, al fianco di Riz Ahmed, e nel thriller fantascientifico Little Fish. Emma D’Arcy ha invece terminato le riprese dell’adattamento cinematografico di Mothering Sunday, con Olivia Coleman e Colin Firth.

House of the Dragon non ha ancora una data d’uscita ma lo vedremo sicuramente su HBO, rete che ha mandato in onda le otto stagioni de Il Trono di Spade.