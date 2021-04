You 3 è finalmente in post-produzione: le riprese della nuova stagione Netflix, rallentate dalla pandemia, sono giunte al termine il 25 aprile, e ora gli episodi possono passare alla fase successiva in vista dell’uscita alla fine del 2021.

I produttori di You 3 sono riusciti a portare a casa il prodotto nonostante i disagi che la città di Los Angeles ha vissuto nell’ultimo anno e mezzo, tra le prime ad imporre restrizioni la scorsa primavera per evitare l’espandersi del contagio da Covid-19. Come molte altre produzioni, anche quella di You ha dovuto fermarsi per alcuni mesi e poi riprendere non prima di essersi adeguata ai protocolli sanitari per i set cinematografici.

L’ultimo ciak di You 3, la cui produzione era iniziata oltre un anno fa prima della pandemia, è stato battuto domenica 25 aprile, come ha confermato la showrunner Sera Gamble. In una serie di tweet, la creatrice e produttrice esecutiva dello show sullo stalking e i legami tossici di Netflix ha lodato il suo team per essere riuscito a portare a termine You 3 nel bel mezzo di una pandemia, con tutti i rischi che questo comporta.

Con grande attenzione alla prevenzione e un pizzico di fortuna, la produzione di You 3 è riuscita a terminare le riprese senza alcun caso di positività su oltre 32mila test effettuati.

Abbiamo avuto zero test COVID positivi sul set nonostante un’ondata significativa e spaventosa qui a Los Angeles. E da allora non ne ho più avuto uno. Perché ogni singolo membro del cast e della troupe ha lavorato molto duramente per prendersi cura l’uno dell’altro durante un periodo stressante, in una situazione difficile da controllare. Ovviamente c’è anche un elemento di pura fortuna in questa statistica. È impossibile negare completamente il rischio in una pandemia. (…) Mi sento privilegiata di essere stata testimone della creatività, resilienza e gentilezza di tutti. Voglio dire, sapevo che il nostro team era tosto e bravo nel suo lavoro, ma porca miseria si sono fatti valere tutti. Dai piani alti Warner / Netflix a ogni reparto di produzione.

La Gamble ha anche anticipato che You 3, a suo modo di vedere, sarà una stagione “dannatamente pazzesca” con performance “incredibilmente buone“. Un anno fa, la scrittrice temeva che la serie non potesse essere girata durante la pandemia, perché impossibile realizzarla senza contatti ravvicinati tra gli attori in una trama ricca di storie “d’amore” e omicidi che richiedono necessariamente una vicinanza tra gli interpreti. “Spero che amerete questa stagione quando uscirà“, ha chiosato la Gamble nel suo lungo thread su Twitter.

You 3 è attesa su Netflix nel quarto trimestre dell’anno, insieme a The Witcher 2 e la quarta stagione di Cobra Kai, oltre al finale de La Casa di Carta. Presumibilmente uscirà durante le feste di Natale, come le precedenti due stagioni.