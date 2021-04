L’uscita de La Casa di Carta 5 non ha ancora una data ufficiale ma una finestra temporale certa sì: lo ha confermato Netflix, nonostante le riprese siano ancora in corso a Madrid e dintorni.

Come anticipato in precedenza dal suo creatore l’uscita de La Casa di Carta 5 è stata rallentata sia dalle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19 sia dalla volontà di dedicare più tempo alle riprese di ogni singolo episodio, arrivando perfino a 40 giorni per ciascuno. L’obiettivo è quello di realizzare un finale in grande stile per la serie che non solo è diventata un fenomeno di massa nel mondo, ma ha anche attirato sul mercato ispanico l’attenzione (e gli investimenti massicci) dei grandi streamer e produttori internazionali, aprendo ad un periodo particolarmente prolifico per l’audiovisivo in Spagna.

L’uscita de La Casa di Carta 5 segnerà la fine della serie, che dopo aver raccontato due rapine rocambolesche da parte di una banda di disadattati guidati dalla mente geniale del ‘Professore’ (Alvaro Morte) ora deve necessariamente essere chiusa: già le stagioni 3 e 4 hanno diluito la trama in modo sfacciato, la quinta avrà il compito di riannodare i fili e dare un finale brutale a questo heist movie a puntate dalla durata improbabile.

Smentita ogni ipotesi di rilascio ad aprile, l‘uscita de La Casa di Carta 5 è prevista entro la fine dell’anno. Presentando il rapporto agli investitori sugli utili del primo trimestre del 2021, Netflix ha confermato che la stagione conclusiva arriverà sulla piattaforma nella seconda metà dell’anno, nello specifico nell’ultimo trimestre, dunque tra ottobre e dicembre. Una finestra temporale che vedrà anche l’uscita di altri titoli molto forti di Netflix come The Witcher 2 e You 3, oltre alla quarta stagione di Cobra Kai.

Dissipati dunque i timori che l’uscita de La Casa di Carta 5 slittasse al 2022, sorti a causa dell’allungamento dei tempi delle riprese: il primo ciak è stato battuto nell’estate 2020 e la produzione è tuttora in corso, come dimostrano le immagini fatte trapelare dal set dagli stessi attori. Pedro Alonso, il Berlino della serie, ha recentemente pubblicato un messaggio che somiglia ad un addio al suo personaggio, probabilmente dopo la fine delle riprese delle sue scene, mentre Alvaro Morte è ancora sul set.

L’uscita de La Casa di Carta 5 entro il 2021 è diretta conseguenza del fatto che lo showrunner e creatore della serie Alex Pina ha chiesto ed ottenuto da Netflix più tempo per realizzare un finale all’altezza delle aspettative di un pubblico ormai globale.