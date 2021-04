You 3 e The Witcher 2 sono state tra le produzioni che più hanno sofferto i ritardi dovuti alla pandemia da Covid-19, ma dopo molte vicissitudini il 2021 sarà l’anno dell’uscita di entrambe.

Lo ha confermato Netflix assicurando l’uscita di You 3 e The Witcher 2, oltre a quella della quarta stagione di Cobra Kai, nel quarto trimestre di quest’anno, dunque tra ottobre e dicembre 2021.

Ad assicurare l’uscita di You 3 e The Witcher 2 è stata una fonte primaria, il co-CEO e Chief Content Officer Ted Sarandos, nel commentare il report agli investitori della società sui risultati finanziari del primo trimestre. Confermate contestualmente anche l’uscita di Cobra Kai 4, che sarà la prima stagione prodotta appositamente per Netflix, e dei lungometraggi Red Notice ed Escape From Spiderhead.

Quello che è successo nella prima parte di quest’anno è stato che molti dei progetti che speravamo uscissero prima sono stati posposti a causa dei ritardi di post-produzione e dei ritardi dovuti al Covid e pensiamo che torneremo a lavorare in modo molto più stabile nella seconda metà dell’anno, certamente nel quarto trimestre, quando avremo il ritorno delle stagioni di alcuni dei nostri spettacoli più popolari come The Witcher e You e Cobra Kai, nonché alcuni grandi film che sono arrivati ​​sul mercato un po’ più lentamente di quanto sperassimo come Red Notice e Escape From Spiderhead.

You 3 e The Witcher 2 hanno subito gli effetti della pandemia più di altre produzioni di Netflix. La prima è stata rinnovata all’inizio del 2020 ma la produzione ha ripreso a pieno ritmo a Los Angeles solo lo scorso gennaio; la seconda ha terminato le riprese all’inizio di questo mese dopo oltre un anno ed è stata una delle serie più importanti di Netflix ad essere rimandata nel Regno Unito a causa dell’epidemia. In particolare, le riprese della seconda stagione del dramma epico/fantasy con Henry Cavill sono iniziate a febbraio 2020, ma la produzione si è interrotta poco dopo a causa di alcuni casi di contagi: la pausa è durata fino ad agosto 2020, ma nuovi positivi al Covid hanno imposto l’ennesima interruzione a novembre.

Di conseguenza You 3 e The Witcher 2 usciranno dopo quasi due anni dalle precedenti stagioni, lanciate rispettivamente il 26 dicembre e il 20 dicembre 2019.