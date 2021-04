Sta creando forti discussioni il curriculum dello studente, in vista dell’esame di Maturità 2021. Una questione di cui si parla da diverso tempo, nonostante non fosse ancora trapelato nulla di simile a febbraio con le prime informazioni sulla prova finale per chi sia in procinto di diplomarsi. Dunque, dopo il pezzo di un paio di mesi fa, occorre approfondire la questione, anche perché molti insegnanti sembrano non essere d’accordo con un’iniziativa che potrebbe creare una sorta di discriminazione. Cerchiamo di capire il motivo.

Non più sicuro il curriculum dello studente verso la Maturità 2021

Le ragioni che stanno mettendo in qualche modo in discussione il progetto relativo al curriculum dello studente verso la Maturità 2021 si possono recuperare tranquillamente sul sito Change.org, dove è stata avviata una vera e propria petizione per indurre il Ministro dell’Istruzione ad archiviare la vicenda. Almeno per ora. La questione nasce anche dalla cosiddetta complessità organizzativa messa in risalto dai docenti in vista degli esami, al netto del fatto che il suddetto curriculum sulla carta non andrà a condizionare il voto finale dello studente.

Al più, potrebbe essere uno strumento extra da allegare al diploma, con il quale gli stessi studenti avranno una carta in più da giocarsi nel mondo del lavoro, o più semplicemente per accedere all’università. A tal proposito, gli stessi docenti evidenziano la questione relativa alla discriminazione, in quanto le attività incluse nel curriculum dello studente tendono ad essere spesso e volentieri il frutto di una spesa affrontata dalla sua famiglia, più che il conseguimento di un titolo specifico.

Insomma, ci sono ancora tanti nodi da sciogliere che, almeno per ora, sembrano mettere in discussione l’arrivo del curriculum dello studente in occasione di un appuntamento come gli esami di Maturità 2021. Staremo a vedere se le recenti iniziative avranno o meno degli effetti.