Nulla da fare, l’obbligo mascherina all’esame di Maturità e terza media non decade in questo 2022. Migliaia di studenti impegnati nelle prossime prove avrebbero volentieri fatto a meno del presidio di protezione ma così non potrà essere. Una decisione finale è stata presa e non sarà più cambiata.

Sulla questione, in realtà, si è pronunciato il TAR del Lazio che non ha fatto altro che ribadire l’obbligo della mascherina per le prossime prove finali della scuola secondaria di primo e secondo grado. Si sperava, in verità, che le cose andassero in tutt’altro modo. Il prossimo 15 giugno decadono una serie di restrizioni ulteriori proprio per il contenimento della diffusione del Covid-19. Per questo motivo, si riteneva possibile che i test a conclusione dei cicli di studio potessero essere svolti in maggiore libertà ma così non sarà.

In particolare, l’obbligo mascherina all’esame di Maturità resterà tale durante le lunghe prove scritte di italiano e della seconda materia diversa per indirizzo scolastico del prossimo 22 e 23 giugno. Per diverse ore dunque, in base ai tempi necessari al loro elaborato, gli studenti dovranno avvalersi della protezione, senza alcuna eccezione.

La sentenza del TAR sull’obbligo mascherina all’esame di Maturità e di terza media di questo 2022 non stupisce affatto. In una recente dichiarazione, lo stesso Ministro Patrizio Bianchi aveva chiarito come la mascherina fosse un atto di rispetto reciproco tra studenti, docenti e altro personale scolastico. Ancora per le ultimissime fasi dell’anno scolastico, indossare la protezione sarà dunque obbligatorio, anche nel caso della prova orale che coinvolgerà ogni studente.

Chissà se la decisione presa adesso, si perpetuerà anche per l’inizio del prossimo anno scolastico 2022/2023. Decisamente è ancora presto per fare delle ipotesi ma studenti piccoli e grandi vorrebbero davvero ritornare tra i banchi a settembre senza mascherine.

