Come si impronterà la Maturità 2021? La domanda è più che lecita. Il neoministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha già tirato le somme. Anche quest’anno per l’esame di Stato non ci saranno prove scritte: gli studenti dovranno preparare un elaborato piuttosto ampio sulle materie del proprio indirizzo per l’orale, concordandolo con il consiglio di classe. La prova orale partirà da quello, per poi coinvolgere anche le altre discipline. Come riportato da ‘tgcom24.mediaset.it‘, Bianchi ha fatto sapere che non sarà previsto l’accesso automatico all’esame di Stato: l’ammissione verrà decretata durante lo scrutinio finale, direttamente dal consiglio di classe.

Si è dibattuto anche sulla possibilità di prolungare il calendario scolastico, anche se per ufficializzare eventualmente la cosa ci sarà bisogno di un confronto con le Regioni. Per quanto riguarda il rientro in classe per il 1 settembre, il ministro ha fatto sapere che ci si organizzerà affinché tutto sia pronto. La Maturità 2021 è senz’altro fondamentale, ma Bianchi sta pensando anche in prospettiva, per poter intervenire con efficacia sul sistema scolastico. In ballo c’è una riforma per l’istruzione tecnica, allo scopo di ridisegnare i percorsi formativi (dagli istituti professionali agli Its). Il ministro sognerebbe un percorso con partenza dai tre anni, per arrivare alla fine della laurea triennale. Si è parlato anche della possibilità di ridurre a quattro gli anni del liceo, anche se Bianchi ha fatto sapere che non è, al momento, una priorità.

In ogni caso, questo è quanto è stato disposto per la Maturità 2021: non ci saranno scritti per l’esame di Stato quest’anno (come accaduto per il 2020), ma solo una prova orale che si dipanerà a partire da un elaborato sulle materie di indirizzo. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.