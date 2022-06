In tanti si chiedono quando iniziano gli orali di Maturità, considerando il fatto che c’è ancora grande incertezza sotto questo punto di vista in Italia. Quali sono le date calde che dobbiamo cerchiare in rosso sul calendario? Rispetto a quanto riportato alcuni giorni fa, in effetti, qualcosa da aggiungere ci sarebbe. Vediamo come stanno le cose, in vista di una settimana che si preannuncia molto intensa per i candidati che intendono ricevere comunicazioni ufficiali e definitive sotto questo punto di vista nel più breve tempo possibile qui da noi.

Capiamo quando iniziano gli orali di Maturità, in relazione alle date calde per l’esame 2022

Quali sono le informazioni attualmente disponibili su quando iniziano gli orali di Maturità? Provando ad individuare le date più importanti per l’esame 2022, emerge che ci sono almeno due appuntamenti sui quali sia necessario soffermarsi. Il primo ha una data precisa e si riferisce a lunedì 20 giugno. Dopo il weekend, infatti, la Commissione si riunirà in seduta plenaria, in modo tale da procedere al sorteggio della lettera dalla quale, a conti fatti, potrà iniziare il colloquio orale. Ecco perché solo a partire da lunedì avremo riscontri certi sulla data degli orali.

Una volta individuata la lettera inerente l’iniziale del cognome dal quale partire, avremo la “griglia di partenza” ed ogni istituto potrà comunicare la data dell’esame orale a tutti i candidati. Quando si partirà? Ad oggi non si hanno informazioni certe sotto questo punto di vista, ma ci sono molti riscontri che ci dirigono entro il termine massimo. Potrebbe essere fissato il 1 luglio o il sabato successivo. Forse si comincerà prima. L’ultima settimana di giugno, comunque, dovrebbe essere quella individuata, secondo le indiscrezioni disponibili finora.

Dunque, ora sappiamo più o meno quando iniziano gli orali di Maturità, in riferimento al tanto atteso esame 2022.

