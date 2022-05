Nulla di fatto ancora per la lista dei presidenti di commissione Maturità 2022. Nonostante le notizie incoraggianti della parte finale della settimana scorsa, ancora oggi 30 maggio non è stato pubblicato alcun elenco e pure non si prevede che questo accada in brevissimo tempo. Il sito in manutenzione del MIUR aveva lasciato ben sperare ma purtroppo non si è ancora mosso nulla su questo fronte. Quali sono dunque le prospettive prossime?

Le difficoltà legate alla pubblicazione delle liste dei presidenti di commissione Maturità 2022 sono sempre le stesse. Non ci sono abbastanza docenti per ricoprire questo ruolo da esterni in tutte le scuole superiori, da nord a sud della nostra penisola. Le difficoltà sono talmente importanti che anche i dirigenti sono stati chiamati a dare la loro disponibilità per i prossimi esami di fine percorso scolastico. Ora si sta provvedendo ad una nuova raccolta di domande di messa a disposizione che prenderà un altro po’ di tempo: di qui la necessità di ulteriori ore e anche giorni prima di passare a qualcosa di concreto.

Secondo quanto riportato anche da Studenti.it, non c’è da aspettarsi alcuna pubblicazione prima della fine di giugno. Anzi, siipotizza che la lista dei presidenti di commissione Maturità 2022 giunga solo nei primi giorni di giugno. Considerando poi l’imminente Festa della Repubblica del 2 giugno e ancora il probabile ponte del weekend in arrivo, non stupirebbe di vedere posticipato l’importante momento anche la settimana prossima. Da parte del MIUR non c’è alcuna comunicazione ufficiale in merito, dunque non resta che attendere pazientemente l’annuncio sui canali ufficiali del sito dell’Istruzione. La prima prova dell’esame di Stato è prevista per quest’anno il prossimo 22 giugno. A seguire ci sarà anche la seconda e poi gli orali, appuntamenti ritornati tutti in presenza dopo la pandemia Covid.

