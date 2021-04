Dopo quasi un anno dal debutto in chiaro torna Chernobyl su La7, con tutti i cinque episodi della serie in due serate, in occasione dell’anniversario dei 35 anni dall’incidente nucleare avvenuto la notte del 26 aprile 1986 nella centrale di Pryp”jat’, l’attuale Ucraina. Lunedì 19 e lunedì 26 aprile la rete riprogramma in prima serata il capolavoro di HBO, ideato e scritto da Craig Mazin, per una maratona della serie in due parti.

Già trasmessa tra giugno e luglio in prima tv in chiaro, Chernobyl su La7 torna in due serate con tre episodi in onda il 19 aprile e i restanti due il 26, nel giorno esatto dell’anniversario della strage, in prima serata subito dopo Otto e Mezzo. Chernobyl su La7 è andata in onda lo scorso anno dopo la prima visione assoluta per l’Italia in anteprima su Sky Atlantic, insieme a puntate speciali di Atlantide, il programma di Andrea Purgatori, dedicati all’incidente considerato ancora oggi il più grave della storia del nucleare civile.

Titolo rivelazione del 2019, la programmazione in due serate di Chernobyl su La7 riporta in chiaro la pluripremiata serie-evento di HBO-Sky, un capolavoro di narrativa d’inchiesta applicata alla tv meritoriamente premiato con 10 Emmy Awards – tra cui Miglior Miniserie, Miglior Regia per una Miniserie a Johan Renck, Miglior Sceneggiatura per una Miniserie a Craig Mazin – su ben 19 nomination. Un trionfo dovuto all’eccellente qualità drammaturgica della scrittura, che ha saputo rievocare in modo realistico ma al contempo avvincente la strage nucleare del 1986, a partire dall’esplosione del nocciolo del reattore n. 4 dell’impianto di Pryp”jat’ proseguendo coi primi soccorsi, i tentativi dell’Unione Sovietica di minimizzare l’impatto geopolitico dell’evento e le criticità nella gestione tanto dell’emergenza sicurezza quanto di quella sanitaria, fino al gran finale col processo ai responsabili della centrale nucleare nel luglio 1987. Complice del suo successo anche la capacità di Mazin e dei suoi co-sceneggiatori di creare personaggi che incarnassero i reali protagonisti della storia, con un cast eccellente guidato da Jared Harris, Emily Watson e Stellan Skarsgård.

La programmazione in replica di Chernobyl su La7 parte il 19 aprile in prima serata dalle 21.20 coi primi tre episodi, per poi proseguire con gli ultimi due nell’anniversario della strage il 26 aprile.