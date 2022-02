Sherlock su La7 non va in onda il 28 febbraio. Salta l’appuntamento con l’amata serie BBC con protagonista Benedict Cumberbatch. Il motivo è semplice: la rete ha optato per l’apprezzata serie Chernobyl, che racconta il più grave incidente nucleare della storia, accaduto 36 anni fa nell’omonima città ucraina, quando ancora faceva parte dell’Unione Sovietica.

Un cambio di programmazione che cade a fagiolo con l’attuale crisi tra Russia e Ucraina che ormai stiamo tristemente vivendo da quasi una settimana. Stasera La7 proporrà i tre episodi di Chernobyl per una lunga maratona fino a notte fonda. Scritta da Craig Mazin e diretta da Johan Renk, la serie ha per protagonisti Jared Harris, nel ruolo di Valerij Alekseevič Legasov, scienziato scelto dal Cremlino per indagare sul disastro, ed Emily Watson, nei panni di Ulana Khomyuk, fisica nucleare. Il cast si completa con Stellan Skarsgård, che interpreta invece Boris Ščerbina, capo dell’ufficio per il Combustibile e l’Energia del Governo Sovietico.

Andata in onda nel 2019, Chernobyl ha vinto due Golden Globe e tre Emmy Awards. Con un estremo realismo, la serie ripercorre le vicende legate all’esplosione all’interno del reattore nucleare che il 26 aprile 1986 causò uno dei più grandi disastri nella storia dell’umanità.

Niente Sherlock su La7 e i fan protestano. Sui social si leggono i commenti più disparati di chi preferiva un po’ di leggerezza e svago per non pensare alla grave situazione geopolitica attuale. “È una serie molto interessante, ma in questo periodo molto ansiogena”, scrive un utente su Facebook. Spazio anche ai complottisti, che lamentano La7 di favorire l’Ucraina a svantaggio della Russia: “Dovreste trasmettere anche il film Hiroshima e Platoon!”

Quando tornerà in onda Sherlock su La7? Allo stato attuale non è dato sapere. La serie ha già subito un cambio di programmazione per favorire l’informazione all’intrattenimento, quindi al momento l’appuntamento col famoso detective è rimandato al 6 marzo ore 21:15 (salvo nuovi slittamenti).

