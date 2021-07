A giudicare dal trailer di Foundation, la serie di AppleTv+ annunciata ormai tre anni fa si preannuncia maestosa. Un progetto ad ampio budget e a lungo termine, che vanta un cast guidato dalla star di Chernobyl Jared Harris, qui nei panni di un genio matematico che cambierà il corso dell’Impero Galattico immaginato da Asimov. Foundation è infatti l’adattamento dell’omonima e premiata saga di fantascienza di Isaac Asimov, che ha già conosciuto diverse iterazioni tra cinema e tv senza perdere il suo fascino di racconto senza tempo.

Il trailer di Foundation mostra Harris e il co-protagonista Lee Pace (Halt and Catch Fire) per la prima volta nei panni dei loro personaggi ispirati alla Trilogia della Fondazione, ovvero i primi tre romanzi pubblicati tra il 1951 e il 1953: l’attore di Mad Man, Chernobyl e The Crown sarà Hari Seldon, un matematico illuminato capace con le sue doti di predire il futuro, mentre il più giovane collega interpreterà Brother Day, l’imperatore della galassia. Al loro fianco Lou Llobell interpreta Gaal Dornick.

Il trailer di Foundation mostra come, nel mezzo di un conflitto di proporzioni bibliche tra un’élite di persone eccezionali e l’Impero Galattico, Seldon sarà incaricato di promuovere la Fondazione, una colonia di menti eccellenti con l’obiettivo di preservare tutta la conoscenza dell’umanità di fronte alla catastrofe imminente della caduta dell’Impero. La prima stagione di Foundation racconterà proprio di questo gruppo di esuli impegnati in un monumentale viaggio per salvare l’umanità e ricostruire la civiltà che rischia di andare perduta.

Ecco il trailer di Foundation, che avrà 10 episodi diretti da David Goyer per la prima di una lunga serie di stagioni (10 quelle previste dal progetto originale). Il debutto è previsto su Apple TV+ il prossimo 24 settembre, con il rilascio dei primi 3 episodi, ai quali farà seguito un’uscita settimanale con un episodio ogni venerdì.