Ci sono moltissime segnalazioni, in queste ore, a proposito di problemi con la ricarica Iliad, considerando che al momento del pagamento all’interno della propria area utente appare un messaggio di errore sul 3d secure di PostePay. Una vicenda che richiama per forza di cose quanto vi abbiamo riportato in settimana, quando i primi utenti hanno fatto fatica a portare a termine la procedura. Oggi 17 aprile è possibile concentrarsi su qualche dettaglio extra e, soprattutto, sulle eventuali soluzioni.

Affrontare i problemi con la ricarica Iliad ed il messaggio di errore 3d secure PostePay

Quali sono le informazioni che dobbiamo prendere in esame questo sabato a proposito dei problemi di ricarica Iliad? Dando uno sguardo anche ad alcuni gruppi Facebook dedicati al mondo dell’operatore francese, ho capito in primis che l’anomalia non sia così isolata come si poteva pensare. Sono diversi, infatti, gli utenti che stanno facendo i conti con il messaggio di errore sul 3d secure di PostePay. Solo scendendo in dettagli, però, si comprende che in questo caso l’operatore francese non abbia particolari responsabilità.

Il problema si è venuto a creare per i nuovi protocolli di sicurezza associati alla PostePay. O, se preferite, più in generale al circuito VISA. Ecco dunque svelato l’arcano, premettendo che Poste Italiane da tempo ha avvisato i clienti che fosse necessario questo step, attivando il 3d secure con la propria carta. Fatta questa lunga premessa, come si possono risolvere i problemi con la ricarica Iliad a metà aprile? La risposta la trovate nell’apposita pagina sul sito delle poste.

Dovrete necessariamente recarvi presso un qualsiasi ATM Postamat con la carta ed il codice PIN, o in alternativa presso qualsiasi Ufficio Postale. Nel secondo caso, dovrete spiegare all’operatore la problematica, mentre nel primo dovrete inserire il vostro numero di telefono nell’area sicurezza, una volta inserita la carta nella macchinetta. A quel punto, attendete qualche ora e seguite le istruzioni fornite dal sistema. Così risolverete la questione 3d secure, effettuando regolarmente una ricarica Iliad.