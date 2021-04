Il tour di Ultimo negli stadi slitta al 2022. Inizialmente in programma per l’estate del 2020, il tour è stato posticipato al 2021 e ora slitta al prossimo anno, a causa del perdurare dello stato di emergenza dovuto al Covid-19.

Il nuovo calendario sarà comunicato nelle prossime settimane. I biglietti già acquistati resteranno validi per le nuove date che verranno comunicate al più presto.

In attesa del tour negli stadi, Ultimo si esibirà al Colosseo nell’ambito di uno speciale evento per la presentazione del singolo Buongiorno Vita, in uscita venerdì 23 aprile.

Per i possessori di biglietti di una delle date del tour di Ultimo negli stadi è previsto uno sconto del 50% sul prezzo di Buongiorno Vita – L’Evento, l’appuntamento in streaming su LIVENow previsto per giovedì 22 aprile alle ore 21:00.

Durante lo show, Ultimo si esibirà dal Parco archeologico del Colosseo e presenterà in anteprima assoluta il suo nuovo singolo, in uscita venerdì 23 aprile alle 01:00 su tutte le piattaforme digitali e in radio. In scaletta anche i brani più apprezzati del suo repertorio.

Appresa la notizia dello slittamento del tour negli stadi, che avrebbe dovuto tenersi due anni fa, Ultimo ha espresso il suo rammarico via Instagram assicurando che i biglietti rimarranno validi per i rispettivi nuovi appuntamenti che verranno annunciati nei prossimi giorni.