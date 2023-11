Era il 2017 quando Ultimo prendeva parte alle selezioni per Sanremo Giovani. 6 anni dopo, altri giovani artisti emergenti sperano di ottenere un posto al Festival, nella competizione di dicembre, prima di approdare al Teatro Artiston di Sanremo a febbraio 2024.

Quando Ultimo si propose per Sanremo, non c’era la categoria unica. I giovani emergenti gareggiavano in un circuito separato evitando il confronto diretto con i Campioni in gara. Amadeus ha poi cambiato le regole proponendo un unico circuito a febbraio composto dai Big in gara e dai vincitori delle Nuove Proposte.

Ultimo ricorda il momento in cui tutto ha avuto inizio nel condividere un vecchio ricordo sui social. Poi scrive una lettera ai suoi fan, per ringraziarli di essere al suo fianco, senza mai giudicarlo e comprendendolo.

“Oggi ho postato nelle storie un ricordo del 2017 di quando fui preso alle selezioni di Sanremo Giovani.

Mi ha toccato il cuore vedere da quella foto quanto ero diverso ma allo stesso tempo sempre uguale ad adesso”, scrive l’artista, commosso dai tanti messaggi dei fan.



“Quello che mi ha colpito di più, in una delle mie solite passeggiate da giovane-vecchio quale sono ad Hyde Park qui a Londra, sono stati i vostri messaggi. Mi sono accorto di quanta gente c’è tra di voi che mi segue dal giorno zero, e che non mi ha mai lasciato da solo. E in ogni piccola battaglia si è sempre seduta accanto a me, difendendo le mie parole con parole proprie”, scrive Ultimo.

Osserva la sua fanbase, più solida che mai, mai scalfita dai gossip sul suo conto. Sono loro, coloro che lo seguono condividendo ideali e valori, musica e concerti dal vivo.



“Mi sono accorto di quanto sia importante avere una fanbase così solida, anzi credo sia riduttivo chiamarla fanbase…

La chiamerei in un altro modo, qualcosa che si avvicina di più ad un collettivo di anime in fiamme…

perché spesso quelli come noi si sentono incazzati e persi in questo mondo cinico e freddo, fatto di violenza e apparenze, dove i cattivi sono travestiti da buoni e viceversa… ma noi crediamo ancora di poter cambiare il mondo con una canzone! Sapendo però che l’unico mondo da cambiare è dentro di noi….”, dice Ultimo.



Su di lui se ne dicono tante ma sono loro, i suoi fan, da sempre al suo fianco, a non ascoltarne neanche mezza. Ascoltano le sue canzoni e trovano in loro tutto ciò di cui hanno bisogno, tutto ciò che è davvero Ultimo.



“Mi ha colpito capire che voi non avete ascoltato quello che dicono gli altri su di me, perché voi avete ascoltato le mie canzoni e trovato in loro quello che io sono… trovato in loro quello che voi siete!!… E se fare musica oggi vuol dire solo spaccare in radio, fare la hit del momento o fingersi perbenista per passare da buono per poi essere tutt’altro… allora preferisco rimanere schivo e fragile agli occhi degli altri e continuare a rivolgermi “solo” a voi.

Perché se c’è una cosa che ho capito da stamattina è che io non voglio conquistare chi non ho… io voglio continuare a conquistare quelli che già ci sono.

Con il cuore in mano, vostro Nic.”