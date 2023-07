Non è ancora finito il tour 2023 e Ultimo annuncia già il tour negli stadi previsto per il prossimo anno. I concerti di Ultimo nel 2024 sono in programma ancora una volta nei principali stadi della penisola. I mesi coinvolti sono quelli di giugno e di luglio.

La prima tappa ad essere annunciata è stata quella in programma a Napoli, allo stadio Diego Armando Maradona. Il concerto di Ultimo nel 2024 è atteso per l’8 giugno ed è stato svelato al termine dell’evento 2023 nella stessa location. Sul finire dello spettacolo, è stato lo stesso artista a comunicare che sarebbe tornato lì il prossimo anno.

Si sono poi aggiunti altri 4 appuntamenti negli stadi. Si tratta della data del 15 giugno a Torino (Stadio Olimpico), del 22 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, del 28 giugno allo Stadio San Filippo di Messina e del 6 luglio allo Stadio Euganeo di Padova.

Il tour di Ultimo nel 2024 riprende il nome del tour del 2023: La Favola Continua. E questa favola lunga ormai diversi anni proseguirà anche per l’estate del prossimo anno riportando Niccolò Moriconi a contatto con i suoi fan con una nuova manciata di appuntamenti dal vivo.

I concerti di Ultimo nel 2024

8 giugno 2024 Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

15 giugno 2024 Torino, Stadio Olimpico

22 giugno 2024 Roma, Stadio Olimpico

28 giugno 2024 Messina, Stadio S. Filippo

6 luglio 2024 Padova, Stadio Euganeo

La prevendita dei biglietti è già attiva dalle ore 14.00 di venerdì 14 luglio 2023, su TicketOne e nei punti vendita autorizzati.