Ultimo al Colosseo per un evento speciale in programma il 22 aprile.

Nel silenzio assordante del Colosseo, Ultimo presenterà in anteprima il suo nuovo singolo, qualche ora prima del rilascio ufficiale. Buongiorno Vita, infatti, sarà disponibile da venerdì 23 aprile ma alle ore 21.00 di giovedì 22 aprile l’artista lo presenterà attraverso uno speciale evento in streaming.

Per partecipare all’evento di Ultimo al Colosseo è necessario acquistare i biglietti; i possessori dei biglietti per il tour negli stadi potranno acquistarli al prezzo scontato del 50%.

Non si tratta, chiaramente, di un evento in presenza ma in streaming, sul portale LiveNow. Ultimo al Colosseo canterà Buongiorno Vita, il nuovo singolo in uscita, insieme ad una selezione dei brani più apprezzati del suo repertorio.⁣ I fan saranno in collegamento da casa attraverso un dispositivo fisso o mobile dotato di connessione internet, in seguito all’acquisto degli appositi ticket.

⁣

Buongiorno Vita – L’evento, questo il nome dello spettacolo, sarà fruibile solo in seguito all’acquisto dei biglietti in prevendita da oggi, venerdì 2 aprile, su TicketOne e su LIVENow dalle ore 16.00. Per tutti coloro in possesso dei biglietti per una delle date del tour negli stadi di Ultimo è previsto uno sconto del 50% sul prezzo dell’evento.⁣

⁣

In occasione di questo appuntamento speciale, Ultimo rinnova il proprio supporto a favore dei progetti di Unicef Italia per la lotta alla malnutrizione e a sostegno di vaccinazioni, impianti idrici e servizi igienico sanitari che il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia sta portando avanti in Mali.⁣

Ad annunciare il rilascio di Buongiorno Vita è stato lo stesso Ultimo attraverso un post sui social nel quale ha svelato anche l’immagine di copertina del nuovo singolo che anticipa il prossimo disco di inediti e arriva a ridosso dell’estate in cui si sarebbe dovuto esibire in concerto negli stadi, recuperando quelli previsto lo scorso anno.

⁣