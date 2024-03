Geolier e Ultimo uniscono le voci nel duetto inaspettato L’Ultima Poesia, annunciato il 21 marzo e in uscita il 22 marzo. Il nuovo brano è il prossimo singolo di Geolier, che vede la partecipazione di Ultimo per una collaborazione straordinaria.

Seguito naturale del brano sanremese I P’ Me, Tu P’ Te, che si è classificato al secondo posto, Geolier è pronto a tornare in radio e lo fa portando con sé un altro top player della musica italiana.

Ne L’Ultima Poesia, Ultimo canta per la prima volta in napoletano. Già disponibili sui social alcuni spoiler che lo vedono alle prese, da romano, con il napoletano, omaggio alla città che il cantautore romano ha più volte definito la sua seconda casa, Napoli.

Un brano intenso, figlio di un’amicizia e di una grande stima reciproca – che ha visto gli artisti negli ultimi anni incontrarsi spesso tra Roma e Napoli, un feat inedito, in cantiere già dallo scorso autunno, che segna una nuova collaborazione di Ultimo con un artista italiano dopo a 6 anni

Il singolo è prodotto da Takagi & Ketra e arriva a pochi giorni dal terzo sold out di Geolier allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Il tour di Geolier,lo vedrà esordire live il 15 giugno allo Stadio di Messina, per poi approdare il 21, 22 e 23 giugno allo Stadio di Napoli e continuare fino al 16 agosto al Red Valley, passando dal Rock In Roma (28 giugno), Nosound Fest a Servigliano (29 giugno), Lucca Summer Festival (5 luglio), Fiera Milano Live (6 luglio) Sonic Park a Stupinigi TO (12 luglio) e Oversound Music Festival a Gallipoli (12 agosto).