Il regalo di Natale di Ultimo a un fan è il pacchetto intangibile che tutti vorrebbero trovare sotto l’albero, o almeno tutti i suoi fan. Il cantante fa una grande sorpresa ad uno dei suoi fan più accaniti, uno di quelli che ai concerti è sempre in prima fila. Si presenta a casa sua con una scusa e lo sorprende alle spalle con un abbraccio caloroso.

Il fortunato di questo Natale si chiama Luca. Ultimo condivide il video della sorpresa e scrive sui social i suoi auguri di Natale per lui e per tutti coloro che lo seguono: “SORPRESA. Buon natale Lu’, buon Natale a tutti”. Poi condivide i momenti che hanno preceduto l’abbraccio a casa di Luca.

Ultimo e il suo staff hanno organizzato tutto nei minimi dettagli. Hanno preso contatti con Luca invitandolo a registrare un a breve intervista sul cantante. Luca non poteva che accettare ma non sapeva che, oltre agli operatori video, si sarebbe presentato a casa sua proprio Ultimo.

Sorpresa perfettamente riuscita: il regalo di Natale di Ultimo a un fan è quello che anche tutti gli altri avrebbero voluto. Il post è già pieno di commenti ironici, del tipo: “Hey Siri, come si diventa Luca?”

Nel condividere la sorpresa, Ultimo mostra in camera anche una foto particolare: in occasione del suo concerto allo Stadio Olimpico, Luca era in prima fila e ultimo gli “canta in faccia” uno dei suoi brani più apprezzati, 22 Settembre. Il fotografo presente all’evento ha immortalato perfettamente quel momento.

Luca, inoltre, aveva scritto ripetutamente messaggi a Ultimo su Instagram, sperando di poter “fare due parole con lui”. Adesso, finalmente, ne ha avuto la possibilità.